افضل موقع اختصار الروابط و الربح السريع

adyoume 1- انه موقع عربي 100% اي ان الدعم الفني له باللغة العربي والرد سريع حيث انه بمجرد دخولك لوحة التحكم تجد منطقة الدردشة تم فتحتها تلقائياً لحل اي مشكلة تواجهك مع الموقع والرد على اي استفسار 2- استلام الارباح في نفس اليوم او اليوم التالي لطلبك استلام المبلغ وليس كما هو الحال في موقع اد فلاي حيث ان استلام الارباح يكون في اول يوم اثنين من كل شهر 3- امكانية استلام المبالغ عن طريق فودافون كاش وهذه تعتبر اعظم ميزه بالنسبة للمستخدم المصري بشكل خاص كيف يمكن تحقيق الارباح المزدوجة عن طريق موقعي اد يو مي و اد فلاي معاً ؟! هذا امر سهل جداً .. حيث ان موقع ******** يسمح لك باختصار روابط adfly وهذا ما يعتبر ميزة جديدة في هذا الموقع الرائع .. اذن اتضحت لك الرؤية الآن ؟! .. ولمزيد من التوضيح .. سوف تقوم بإختصار الروابط على موقع اد فلاي ثم اختصار الرابط المختصر هذا على موقع adyou.mee مره اخرى .. وبعدها تنشر الروابط المختصره على اد يو مي .. وبهذا تحقق الربح المذدوج على الموقعين معاً والآن النقطة التي ينتظرها الجميع وهي استراتيجية تحقيق الارباح السريعة عن طريق موقعي ******** عن موقع : طبعاً إن كنت تمتلك صفحة فيس بوك كبيره يكون الأمر سهلاً .. وحتى وإن لم تكن تمتلكها فيمكنك شراء صفحة منسوخة بها ملايين المعجبين ولكن ماذا إن لم تكن تمتلك المال للإستثمار ؟! فالبعض يعتقد ان الأمر صعب اذا كان لا يمتلك صفحة فيس بوك كبيرة او موقع او مدونة مشهورة ! لا ليس امر صعب ولكنه يحتاج قليل من الصبر في البداية دعنا نفكر قليلاً ... نحن لا نمتلك موقع مشهور .. ايضاً لا نمتلك صفحة فيس بوك بها ملايين المعجبين .. إذن الأمر ببساطة يكمن في الإعتماد على موقع بالفعل مشهور وذات ارشفة قوية في محركات البحث ويمكننا في نفس الوقت من نشر الروابط الخاصة بنا هل هي معادلة صعبه ؟! بالفعل لا ليست كذلك ... فهل هناك افضل من موقع تابع لشركة جوجل نفسها ؟! اذن فما يجب عليك فعله الآن ؟! فقط انشاء قناة يوتيوب بارتنر ومن ثم رفع فيديوهات خاصه بتحميل البرامج وان استطعت ان تجعلها فيديوهات شروحات فهذا امر رائع .. ثم نشر روابطك الخاصه على وصف الفيديوهات التي قمت برفعها .. شرح الاشتراك في موقع https://********/r/400281 اولاً ادخل إلي هذا الرابط https://********/r/400281 ثم قم بالضغط على Join Now! ثم قم بملء بياناتك كما هو موضح ستظهر لك هذه الرساله بعد موافقتك على شروط الموقع الخطوة الاخيرة قم بالضغط على الرابط الذي وصل إلى بريدك الإليكتروني بعد التفعيل ندخل للموقع ونقوم ناختصار الرابط المراد نشره