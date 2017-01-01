كرة السلة تُمارس هذه الرياضة في صالةٍ مغلقة داخل ملعب مستطيل الشكل، ويصل عدد لاعبين اللعبة إلى خمسة لاعبين لكل فريق، ويفوز الفريق الذي يحقّق أعلى عدد من النقاط خلال الأربع جولات من المبارة، وكل جولة مدّتها 10 دقائق، وتعتبر من الرياضات التي تمارس باليدّ فقط، وتعدّ ثاني أكثر الرياضات متابعة حول العالم بعد كرة القدم، وتمتلك هذه الرياضة العديد من الفوائد على كلّ شخص يمارسها كتوطيد العلاقات بين فئات المجتمع، وتُزيل الاكتئاب، فضلاً على أنّها تحث على المنافسة، والتميز أثناء اللعب. فوائد رياضة كرة السلة حرق السعرات الحرارية تقوية القلب التركيز والانضباط تقويّة العظام اكتساب مهارات حركيّة وتنسيقيّة النموّ العقليّ