تحميل اوبرا 2017 من افضل المتثفحات فى العالم العربي اجمع ويستخدمه الملايين فى جميع انحار العالم , في اطار استكمالنا لسلسله شروحات افضل برامج تصفح يمكن استخدامه بعد تنصيب الويندز وكما وعدناكم بوضع ارجلكم علي بدايه الطريق وتفتيح اعينكم امام افضل المتصفحات وشرحنا لكم مميزات المتصفحات الاولي والعلي ترتيبا بين المستخدمين فقمنا بشرح متصفح جوجل كروم الذي يحتل المركز الاول يمكنك الاطلاع علي المقاله الخاصه به من هنا “جوجل كروم 2017 ” وايضا يمكنك مشاهده المتصفح صاحب المركز الثاني وهو فايرفوكس ويمكنك الاطلاع علي المقاله الخاصه به من هنا تحميل برامج “فايرفوكس 2017 ”” واليوم سنشرح لكم اهم مميزات المتصفح الذي يحتل المركز الثالث بعد كروم وفاير فوكس وهو متصفح اوبرا اولا وقبل اي شئئ لنتعرف عن متصفح اوبرا من عن قرب أكثر أول اصدار كان لمتصفح اوبرا كان عام 1995 ويعتمد لغه برمجه المتصفح علي لغه البرمجه الشهيرة ++C يتم برمجه وتطوير متصفح اوبرا من قبل شركه OPERA . برامج وتطبيقات حيث وصل عدد مستخدمين المتصفح 300 مليون مستخدم تم انتاج متصفح اوبرا لجميع منصات التشغيل بدايه من الويندز الي الاندرويد وال IOS والماك واللينكس والعديد من انظمه التشغيل الاخري يعد اوبرا هو المتصفح الاول في استخدامه واستخدام المتصفحات علي الاندرويد كما بلغت حصه المتصفح في نفس الشركه لتسجل رقم اعلي للاندرويد عن الكمبيوتر الويندز لاكن لماذا يحتل اوبرا المركز الثالث وتحميلات 300 مليون ؟ هذا ما سنعرفه الان وسنستعرض اهم مميزات اوبرا التي تجعله في المرتبه الثالثه بين المتصفحات . -يتميز اوبرا بانه يمكنك من ارسال واستقبال الرسائل الالكترونيه . -كما يمكنه اداره الاتصالات والمحادثات وقت العمل . -يتميز بميزة الافضل الغير موجوده في غيرة من المتصفحات وهو قدرته علي التحميل من التورنت بدون استخدام برامج التورنت . -يتميز اوبرا بقدرته علي تكبير الصفحات وتكبير النصوص بالتحديد كما تحب لتسهيل القراءه علي المستخدم . -كما يمكنه تكبير الصور ايضا كما في برنامج الفوتوشوب . -يتميز اوبرا مستوي امني عال جدا فانه يقوم بفحص المواقع التي تدخلها وارسال لك التحذيرات اذا كانت مواقع هكر او مواقع اباحيه فهو يقوم بحظر الوصول اليها . -يقوم ايضا بفحص البرامج التي تحملها ومعرفه اذا كان البرنامج خبيث او مصمم لاختراق الجهاز ام لا . -يقوم ايضا بتشفير كلمات السر الخاصه بك لمنع سرقتها من الهكر كما انه يقوم بحذف الكوكيز وملفات التعريف التي تبطأ من عمل المتصفح والجهاز . -يتميز اوبرا بواجهه مستخدم سهله وبسيطه في التعامل معها كما انه يعطيك قائمه باكثر المواقع شهرة واستخداما ليمكنك من الوصول اليها بسهوله مثل موقع الفيس بوك . إضغط هنا لتحميل متصفح أوبرا للكمبيوتر برابط مباشر.