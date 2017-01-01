5 من اهم الفواكه للتخسيس وحرق الدهون *** ولد امه , *** ولد وامه , *** ولد وامه الرغم من أن الفواكه مصدر عالى للسعرات الحرارية والسكريات إلا أن يمكن التحكم بها من خلال نظام غذائى متوازن وصحى وإختيار منها الأنواع التى تحتوى على نسبة عالية من المياه والألياف الغذائية التي تساعد على الاحساس بالشبع لأن ذلك سيساعدك على حرق الدهون والتخسيس وفيما يلى سنتعرف على أشهر هذه الفواكه اب **** بنته , اب **** بنته , اب **** بنته افلام نيك الطيز , افلام نيك الطيز , افلام نيك الطيز 1 - البطيخ والتخسيس البطيخ يعتبر من الفواكه الصيفية المميزة ذات السعرات الحرارية والسكريات المنخفضة وبالمقابل ذات الالياف و المياه العالية حيث أن ثمرة البطيخ أكثر من 90% من مكوناتها ماء وكل كوبين من الماء لا يحتوى أكثر من 100 سعر حرارى لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة إحساسك بالشبع وخفض سعراتك الحرارية اليومية فإن البطيخ سيكون خيار رائع ومثالى لذلك إحرص على تناولتها من ضمن وجباتك الخفيفة وكحصة أساسية من الفواكه المسموحة لك يوميا لأنك بذلك ستقلل بصورة تلقائيا من تناول الوجبات الغذائية كما أنك ستشعر بشبع اكثرمما يساعد بالتأكيد على التخسيس . افلام *** رومانسي , افلام *** رومانسي , افلام *** رومانسي صور مص زب 2 - التوت والتخسيس التوت غذاء خارق ورائع وفعال وذلك لأنه مصدر غنى جدا بمضادات الاكسدة التى لها أهمية كبرى لزيادة مناعة الجسم ووقايته من العديد من الامراض المختلفة مثل السرطانات افلام ولد **** امه , افلام ولد **** امه , افلام ولد **** امه افلام *** اغتصاب , افلام *** اغتصاب , افلام *** اغتصاب *** اخ واخته , *** اخ واخته , *** اخ واخته 3 - الجريب فروت والتخسيس الجريب فروت اشتهر بأنه حارق طبيعي للدهون في الجسم! ثمرة متوسطة من الجريب فروت تحتوى على ما يقارب 82 سعر حرارى و3 جم الياف، ونسبة من الماء تصل الى 90% من مكوناته وهذا ما يجعله مميزا وذو دور مهم في فى حرق الدهون والتخسيس ولقد أثبتت بعض الدراسات وجود مادة فى الجريب فروت تعرف باسم النارنجن والتي لها دور هام في السيطرة على مستويات السكر في الدم مما يؤدى إلى حرق الدهون والتخسيس. كما ان الجريب فروت يحتوى على نسبة عالية من الالياف التى تعطى شعور بالشبع و امتلاء المعدة لفترة طويلة مما يساعد فى نزول الوزن والتخسيس افلام *** امهات , افلام *** امهات , افلام *** امهات صور لحس كس , صور لحس كس , صور لحس كس 4 - الرمان والتخسيس بر الرمان مصدر غنى بالعناصر الغذائية ومضادات الاكسدة التى تقوي الجسم وتزيد المناعه. كما ان الرومان احد الاغذية التي اثبتت الابحاث دورها وأهمية في حرق الدهون والتخسيس لأنه غني بمادة البوليفينول التي قد تكون مسؤولة عن عملية نزول الوزن والتخسيس وشرب عصير الرمان بديل صحي للمشروبات الأخرى الغير الصحية عالية السكريات وفقا لموقع Med line Plus ان عصير الرمان يستخدم في علاج السمنة والتخسيس ولكن مازلنا بحاجة الى المزيد من الدراسات التى تؤكد ذلك *** امريكي , *** امريكي , *** امريكي صور نيك متحركة , صور نيك متحركة , صور نيك متحركة 5 - التفاح التخسيس لطالما اعتبرت التفاحة الخضراء شعار للتعبير عن الحياة السليمة والنظام الغذائى الصحي، وهذا بالطبع لم يات من عدم! فالتفاح احد الفواكه المميزة جدا والغنية بمحتواها من العناصر الغذائية افلام *** اخوات , افلام *** اخوات , افلام *** اخوات صور نيك *** , صور نيك *** , صور نيك *** افلام نيك الكس , افلام نيك الكس , افلام نيك الكس