مشكلة مشكلة مشكلة

سلام عليكم



لاول مرة اكتب موضوع بنفس منكسرة تائهة هنا محتارة حزنة قلب يتوجع وعين تدمع والوجه شحب فارقته البسمة الصادقة واضحت بسمة متصنعة







انا الفتاة الصغرى بالمنزل ككل حلم لطفل بريء يجتهد ليجعل البهجة تحول بين اهله بين امه وابيه ومن البنات اخوات والاخ واحد الحب يأويهم بذاك القلب البريء







انا الفتاة التي رفيقتها الدراسة كبرت مع اهلي ومدرستي ثم متوسطتي فثانويتي الى ان بلغت الجامعة والحمد لله على التوفيق



ماكنت اغيب عنها حتى لو مرضت أذهب اتالم لكن انسى الالم والاستاذ يشرح ، مرة فقط غبت لان المرض لازمني الفراش ، يومها طلب مني الاستاذ واحبتي من يدرسون معي بالذهاب الى المنزل يومها كان لنا تصحيح فرض في الهندسة المدنية هه وابيت الخروج حتى ان يتم التصحيح على الصبورة هه فقالت الاستاذة عند توزيعي النقط ذكرت اسمي وتلته بانه تحصل على العلامة الكاملة ، قلما كنت اخذ العلامة الكاملة ،الحمد لله







بالجامعة تخصصي لا اقول صعب فكل شيء على وجه الارض لا يأتي باليسير







صبرت







انه تخصص احبه كثيرا







يا خاوتي كي ديت الباك اهلي كانو حابيني نقرا هنا فسعيدة خاصة اخي حبيبي لكنني احببت الهندسة ولم ابالي بالمسافة



كانت الوزارة منحتني اختياري الثالث وهو مناجم ببجاية ، كان خبر كالصاعقة بكيت امام الملا في جامعة سعيدة لانه هناك علمت بالخبر







كان ذاك في شهر رمضان واول مرة يصرا شقاق مؤقت بيني وبين اهلي خاصة اخي وبابا وحتى امي واختي الكبرى سمعتهم يقولو راسها خشين دير وش حبت متشاورش / انذاك/ وكانت الايام الاولى في رمضان دازت عليا مدمار نفطر وحدي ومرات برك نحلل الصيام



كيما كان الحال بعدها هدأ الجو وابي صار يمزح معي واخذني لبجاية نسجل ثم عملت تحويل لجامعة بشار واخي هو لي تكلف بيه والتسجيل







بديت نقرا هندسة







كلش متبدل والضغط الخدمة بزاف وخدمة متعبة للغاية ، وانا مع عامي لول كان عندي شمبرة بصح كنت قاعدة عند عمتي



واصلا دخلت متأخرة بسبب وفاة جدي رحمة الله عليه وعلى اموات المسلمين







هذاك الروطار كي دخلت لقيت الناس بدات ديجا وانا نخاف بزاف من هذ العفسة خاطر مش موالفة التغيب على الدراسة ومنحبش نراطي



يا خاوتي فهذاك الوقت معروف عني اني ثقيلة فالخدمة مثلا فالدار اهلي يعطيوني ديما ملاحظة على الوقت سواءا فالطبخ ام الغسيل او اي شيء لكن هكذا طبعي ولا ازكي على نفسي فايما شغل استلمته الا واتقانه بنسبة كبيرة هكذا ملاحظة الناس لعملي







وكنت نحشم بزاف نحشم به نسقسي / منيش عارف علاه كنت هكا مسايرة خجلي مع اني فامور هكا كنت جريئة قصدي منحشمش اذا نسقسي فحاجة تع علم لا بغى منعرفش الانسان لي نسقسيه /



بصح ثمك هك صرا



الخجل والثقل في العمل نعتبرهم سبب في تأخري وعدم اتمام انجاز وضائفي الهندسية التي تتطلب جهد فكري وعضلي ونفسي ومادي وخيالي



الاساتذة الي درسوني كانت تعجبهم افكاري لكن مشكلتي اني مكنتش نلحق به نكمل العمل لأن الاعمال المطلوبة كلها شغل يدوي



وبعض الاحيان نتغبن من بعض الاساتذة اللي ما يمدوش العلم حق نشره بين الطلبة ، الله يسامحهم

وبعض الاحيان يكون التهاون مني



كنت نحير كيفاه كامل الي يقراو معي يكملو خدمتهم وانا لا

كنت نروح نأفيشي خدمتي / نص خدمة / البروف تبقى تبهدل وتعيط ، وحد المرة سهرت على وحد الرسم حتى 2ونص تع صباح كي وجعني ظهري وعييت حبست وصباح ديت تبهديلة وكي شافتني البروف حزنت بدات تمدح فالاوراق لي خدمتهم مليح وطاحتلي الدمعة في ذاك اليوم ، الاول اللي تكلمت مع اخي ويسمعني نبكي



بصح انا كنت وحدي ومن الورشة نروح للدار منروحش عادية نروح وكل تخمامي في الخدمة المطلوبة / خاطر البروف مرحش يقلك كيفاه رح دير / وكل يوم وكل دقيقة تجوز عليا غير تخمام مكنتش نرتاح من عقلي حتى فالعطلة الصيفية الا عطلة السنة ثالثة ساحكيها لاحقا

والبعض لي كانوا يكملو الخدمة ويجيبوها متحفة تقول افيشاج تع واحد يقرا سنة3 هذوك كان لهم احتكاك بالطلبة تع الكبار يعني سنة 2 * 3 * ماستر ..

واكانو حتى يساعدوهم ، اماجينو واحد يخدم وحدو وواحد يخدم ويساعدوه 3،،،4 تع الناس هذي باينة يكمل خدمتو ويمدحو البروف



هه والللي يضحكني يقلك لازم تخرط يعني تكذب في لارشي صدقوني هذي اصلا بروف قالتها في احدى الحصص تع الورشة، كي عييت من صدق العمل قلت نجرب الخريط والتبلعيط بصح ما قدرتش في كل مرة نكون في لب الخدمة الاا ولازم نخدمها على حقيقتها ، ----الشي لي يصنع الروطار ايضا



كملت سنة ثانية وكنت حابة نحبس فيها في وحد الفترة تع تصميم ، فترة التصميم هي اصعب اصعب بكثير من اولها ابتداءا من الفكرة



سنة ثالثة صبرت وكملت ومرة عييت نفسيا هي السنة اللي عانيت فيها بزاف من مشكلىة النوم حيث كنت انام كثيرا حتى في اثناء القاؤ الاستاذ للدرس

كي كرهت من حالتي وحد اليوم قمت للفجر ثم عدت للنوم ومافقتش حتى لل 11 تع صباح وكان الويكاند وكان عندنا افيشاج صافي يومين بنهارها وبليلها حتى للصباح واذا تكفي ونكملو الخدمة

مكنش لازم نرقد بصح فوق ارادتي كي فقت بقيت نبكي فبلاصتي ع حالي

كنت نصلي صبح نضرب حليب وكي نجلس عند البيسي به نقرا نحس راسي ثقيل وغيوني يتغمضوا والله كيما نقاوم ما نقدر نصحى الا وتوجهت للسرير

في السنة ثالثة فالعطلة تع الربيع جيت للدار متعبة جدا وكان واضح عليا هممت بقياس نسبة السكر فوجدتها 2.26 على ما اذكر ودرت التحليل في صيفية 2016 وحمد لله سلبي

رتحت وكنت نخدم فالبروجي فينال تع السوتنونس للسنة 3 حمد لله درتو مليح حتى فالمناقشة مع الاستاذ كان عجبو بصح كان ناقص من حيث التفاصيل تع الستريكتير

وكان وضعي شويا مش مليح كنت عند عمتي ومكش مساعدني الحال بصح ما بغيت نكبر في بالي حتى عرقلة بلعتها وصبرت وتفاءلت وكنت عارفة بلي مرحش نكمل الخدمة كي بقاولي 3 ايام عيطت صديقةلي تساعدني بارك الله فيها وفي كي من ساعدني مريم واهلها اهلي

ايييه واش جاز فهذووك الايام ومش غير انا لي طبت كامل لي يقروا معي مساكن التالي فينا معوج من ظهرو



افيشيت مي مش كامل



خلى فيا اثر حزن وفشل ومحبيتش نتفكر كامل حتى لذاك اليوم الي نشرت فيه خاطرة بعنوان بوح قلم سمية



هكا ورجعت للماستر



حبيت نحبس وانقطعت على الدراسة مدة 12 يوم ومكنتش مليحة قررت اني نحبس ويقي قراري هك بالرغم من محاولات زميلاتي وزملائي التشجيع الا في اليوم الذي هاتفت اخي لاخبره ، بعد مهاتفته جعلني اتراجع قليلا ثم قلت ساكمل لكن ما ان مضى يومان رجعت الى قراري كلمت اختي وكانت بجانبها امي فسمعت ، عندما تكلمت معي امي لم استطع الرد عليها وهي تدع لي

لاجلها ولكي لا اندم رجعت ورجعت ادرس من جديد





هاته المرة يا خوتي حسيت روحي نقرا بالسيف عليا والله ما عندي طعم الحلاوة فيها رغم اني احبها



كي جاو الامتحانات كنت ندخل نكتب اسمي على الورق ونشطب الورقة ونخرج ديركت لشمبرتي الاا يوم الاربعاء انتظرت زميلاتي لاني اشتقت اليهن



بداو الاساتذة يقسوا وش كاين وش صاريلي ، وتلحقني وصاية استاذ تركها عند زميلي قالو قلها تجييني نحتاجها قلت لزميلي شكرا على التبليغ بصح منروحش وهذا هو استاذي تع الورشة



ومرة حكمني استاذ اخر كي الفار كي يصيدوه ، قالي كش مخصك رانا هنا برك متروحيش قتلو بارك الله فيك ميخص والو برك كرهت



هذك الاسبوع فات عليا مر وفاليوم نبكي فيه في كل ساعة وعقلي تائه مش فبلاصتو ومنرقدش فالليل ، كلما نحط راسي تجي صورة اهلي في بالي ونبقى نتوقع ردة فعلهم بعد ما نخبرهم ، يحرم عليا النوم نجلس نبكي حتى زوج ونص 3 تع الصباح ومرات حتى ياذن الفجر نصلي ونبقى قاعدة ، الصلاة و وليت فيها ساهية ، مرة صليت عكس القبلة في دار عمتي



قبل يومين يوم الجمعة مساءا رحت للاقامة ندي الباقاج تعي وتلاقيت بزميلتي لي هي الماجور تعنا ربي يوفقها

قاتلت لي كلام جرحني بصح كنت قدامها عادية ونجاوبها وكان الدنيا فرحة ، مي الصح الصح حسيتها تستفز فيا وحابة تصغرني ربي يسساحمها ، باه تقلي هذيك الكلام في مصلحتي منيش خاوية فعقلي به منعرفش نميز كلام الناس وعلى قدر ما حبيت نطبق حسن الظن لكن الله غالب يا خوتي منيش في حالة نفسية متزنة هانية باه هي تجي تقلي وتقلي المهم محبيتش نكثر معاها وصح تقلقت وقتها برك تمالكت روحي



يا خوتي راني لبارح به جيت لدارنا ومعلابالهمش بلي مزالنا نقروا انا قتلهم راني جاية بحجة رجعة اختي من عمرتها ثم قتلهم رانا كملنا السوماستر الاول والدوزيام حتى لسبتمبر بسبة الاضراب



مقدرتش نقابلهم يا جماعة

كي دخلت لبيت اهلي البارح كل شيء بهيج ما شاء الله الفرحة التي تمنيتها من صغري يكفي باهلي حزنا وهما سلمت على اختي وامي تراني وتقول الي فالدار يزغردوا سمية راهي تعبانة ومكنش فخاطري نزغرد عانقت اختي المعتمرة وانا اضحك وقلبي يتالم وكدت ابكي فزغردت لها

جبت معايا قاع الباقاج ، استغربوا وبقاو يضحكو عليا قالولي يا بن عمي تقول راكي راحلة

وكل مرة يسقسوني علاه غبنتي روحك كنتي تخلي قشك تع الشتا عند عماتك به ما تعاوديش لعام لجاي تديه / ونا في قلبي : كي تعرفوا تعرفوا ، بصح وينتا يعرفوا. ؟

مقدرتش يا خوتي الضايف للي يجونا يسقسوني كيفاه مع الدراسة وانا وليت نكذب نقلهم كذا وكذاا

راني نحس بوحد الالم لما كل واحد يدع لي فالدار

وامي تدع لي الله يكون فعونك يا سميتي ويحفظك

وبابا يقلهم انا وسومي نروح لمكة ان شاء الله كي دير مشروعها الاول

واخي يسقسيني شحال ونكملو

وختي تقلي كيفاه مع االامتحانات



كنت حابة يجوزو يامات ونخبرهم



بصح قبل قليل دخلني رقم جديد كي رديت

الو الو ........



نلقاها الاستاذة لي تقري عندنا وهي عضو من الادراة تحوس تفهم وش كاين علاه مجيتش ليوم للورشة قتلها حبست قاتلي لا ومنا ....

قلتها خلاص اني قررت

ومنحش نخدم وكرهت نقرا

قاتلي لي بروف توعك تع الورشة جاو ليوم يسقسو عليك وقالولي بلي خدامة وتقري مليح



قتلها انسوني منقراش



قاتلي نقبلك غدوا هنا

قتلها منجيش

قالتي نجيك لسعيدة ونجيبك ونديرها



مشكلة هاتفي كنت خليته عند ختي الكبرى وهي جابتهلي وكنت فالصالة وحدي بديت نهدر معاها وختي خرجت ونا كي نهدر نهدر عاادي منعرفش نخفض صوتي كي حليت الباب ختي كانت تستنى فالكولوار به نرجعلها الهاتف

خفت اذا تكون سمعتني ، بصح ما دارت والوا قاتلي هذي استاذتك قتلها واه



راني خايفة كش ما يعيطو الادارة لاهلي خاطر شاف ديبارتومو تعنا قالتها للاساتذة قالتهم نعيطو لاهلها ونديرو معاهم اجتماع



يا اهل اللمة منيش حابة اهلي يعرفو بهذ الطريقة ومرانيش جاهزة دركا به نخبرهم

منيش حابة يعرفوا من شخص غيري انا

هذيك البروف لي عيطتلي قبيلا قاتلي منا ليوم الخميس نعاودلك وتحلف انها تردني ونا نقلها والله ماراني باغية نقرا





تركت احدى احلامي يا الله يا الله

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