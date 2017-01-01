علاج الصداع النصفي



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هناك الكثير من الاسباب و المؤثرات التى تحفز وتسهل حدوث الصداع النصفى منها :



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سبب وراثى نتيجة ظهور الصداع النصفى فى العائلة وتدرجه.



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الضوء الشديد والاصوات المزعجه والروائح القوية.



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الارق والتوتر و تغيير أسلوب النوم والضغط العصبى.



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المجهود البدنى الزائد وبعض الاطعمة مثل الشيكولاتة.



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التدخين وشرب الخمور والكحوليات.



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أثناء الدوره الشهرية للمرأة نتيجة تغير مستوى الهرمونات فى الدم.



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لا يحدث الصداع النصفى مرة واحدة ولكن يظهر تدريجيا وفى عدة مراحل



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بداية الصداع : فى هذه المرحله يشغر اانسان بالتثاؤب والغثيان والاحباط وسرعة الانفعال مما ينتج عنه قلة الانتاج وصعوبة العمل وتستمر هذه الاعراض لبعض ساعات وقد تطول الى أيام .



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*** اخ واخته , *** اخ واخته , *** اخ واخته



ظهور الهالة : تزداد الاضطرابات العصبيه والالم أيضا ويحدث الاختلال فى الاتزان والكلام والرؤية و يكون ذلك مصحوبا بعلامات خاصة مثل شم روائح معينة غير موجودة فى الواقع او حدوث خلل مفاجىء فى اتزان الجسم .





1 – صداع نصفى بسيط لا تصاحبه الهالة



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معظم الافراد الذين يعانون من صداع نصفى اغلبيتهم يكون لديهم الصداع البسيط غير المصحوب بالهاله. و تستغرق نوبة الصداع النصفى مايقرب م 4 ساعات الى 3 ايام تقريبا اما الاعراض فتكون كما ذكر بدون ظهور اعرض الهالة.



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حدوث الهالة يكون فى نسبه صغيره من المصابين و هذا من رحمة الله ان جعل النوع الاخطر من الصداع النصفى يكون قليل وتكون الاعراض مصحوبه باضطرابات عصبيه وتشنجات وتظهر فى غضون خمس دقائق الى ساعه تقريبا على اقصى الاحتمالات.



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لابد من التعامل السريع مع الصداع النصفى خاصة الصداع المصحوب بهاله لانه الاخطر حيث قدمت الدراسات ان الصداع النصفى المصحوب بهالة قد يؤدى الى حدوث السكته الدماغيه نظرا لاحتمال تراكم بعض الانسجه الصغيره جدا وذلك لوجود عوامل مشتركه تنتج الصداع و قد تؤدى الى السكته الدماغية مثل التدخين .



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استخدام بعض العلاجات التى تمنع النوبات و التى تؤثر على تمدد الاوعية الدموية و بعض العلاجات الأخرى التى توصف عن طريق الطبيب المختص .



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