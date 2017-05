بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



طبعا في الأيام الأخيرة الكل سمع عن فيروس الفدية او ما يطلق عليه بالأنجليزيه WannaCry Ransomware الذي إنتشر إنتشار النار في الهشيم وتظررت على أثره الكثير من الأجهزة سواءعلى المستوى الحكومي كالشرطة الروسية, المستشفيات البريطانية او الفرديه.

فايروس الفدية هذا يستغل ثغرة موجودة في أنظمة الويندوز والمتعلقة بمشاركة الملفات:

كيف يتم سد هذه الثغرة؟





نأتي لخطوات إقاف الخاصية:

بما يخص الترقيع النهائي لهذه الثغرة:

المزيد من التفاصيل عن هذا الترقيع تجدونه عبر هذا الرابط

من لا يمتلك نسخة مرخصة يمكنه تحميل الترقيع من هنا









دمتم في رعاية الله وحفظه في النهاية ينصح دوما بعمل تحديثات دورية لنظام الويندوز لما تحتوي من إصلاحات من شأنها معالجة الأخطاء وسد الثغرات, كذلك لا تنسوا إستخدام برامج الحماية وتحديثها بشكل دوري كذلك.دمتم في رعاية الله وحفظه

الفايروس يستغل ثغرة في أنظمة الويندوز وما ان يصل إلى جهاز الضحية يقوم بتشفير الملفات وتظهر بعدها صفحة تطالب بدفع فدية قدرها 300 دولار بواسطة عبر عملة البيتكوين الإلكترونيه التي يصعب تتبعها وذلك من أجل فك تشفير الملفات.SMB 1.0/CIFS File Sharing Supportالحل بسيط هو التعديل اليدوي وذلك بإقاف عمل هذه الخاصية التي تسمح بمشاركة الملفات.التوجه إلى Control Panelالضغط على أيقونة Programs and Featuresثم تضغط على Turn Windows features on or offنبحث في القائمة عن SMB 1.0/CIFS File Sharing Support وننزع من أمامها علامة الصح كما في الصورةبعدها نضغط Ok من أجل حفظ التعديلنعيد تشغيل الجهازأصدرت ميكروسوفت ترقيع لهذه الثغرة وهو ترقيع سيتهدف نسخ الويندوز 7, 8, 8.1, 10 تحت مسمى MS17-010 Security Patch