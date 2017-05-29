



10 خطوات لكي تصبح مصور محترف





التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يكون هواية رائعة وإن كنت شخص محظوظاٌ فهو مهنه مجزية . وللحصول علي ذلك ,











1- الحامل الثلاثي :



عادة ما يكون الحامل الثلاثي ذا قاعدة مستطيلة . فقواعد الحامل الداخلية تساعد علي ضبط تمركز الموضوع . ووضع الموضوع بين خطوط الشبكة المتقاطعة ضمن الإطار .





2- كن علي وعي ( منتبه ) باللحظات :



المصور عادة ما يكون منتبه وفي وضع إستعداد وجاهز لإلتقاط صورة للموضوع في الخطوة التالية . معظم المصورين المحترفين يقوموا بإنفاق الكثير من الوقت في البحث عن الموضوع المناسب للصورة حتي تظهر في أفضل وضع . وأن اللحظات العرضية يمكن أن تجعل الصورة كبيرة , ولذلك فإن كونك منتبه فهذا يكون مفيد جدا للغاية .





3- الزوايا تصنع المعجزات :



يمكن لزوايا التصوير أن تحدث فارق كبير عند التصوير . فالإقتراب أو الميل إلي أسفل عند إلتقاط صورة لطفل . أو الإرتفاع إلي أعلي عن تصوير تمثال . ولذلك فإن زوايا الكاميرا تعكس الشخصيات بصور مختلفة .









4- الإقتراب :



إلتقاط تفاصيل الصورة أمر لابد منه . فعلي سبيل المثال : فعند تغطية مؤتمر إحتفالي , قم بتصوير المشاعر الدينية والعادات والتقاليد التي يقوم بها شعب معين . تأكد من إلتقاط لقطات مقربة و التي تنقل إحساس الموضوع .





5- الإلتقاط من مسافة أبعد :



هناك خطأ يركتبه معظم المصورين وهو أنهم يميلوا إلي التصوير من نقطة أقرب . ولكن من وقت لأخر يجب علي المصور الخروج من تلك النظرية وإلتقاط الصورة من مسافة أبعد مثل عند إلتقاط صور للتجمعات الضخمة كالإحتفالات و المهرجانات و المناظر الطبيعية من زاوية أبعد .











6- التركيز البؤري اليدوي نعمة :



يعمل بشكل جيد عند تقريب صورة الموضوع . ويعمل علي طمس التفاصيل الغير مرغوب فيها ,وهي طريقة رائعة . ويوفر الوقت عند تحرير تركيز الصورة . وأيضاٌ العدسات 50 ملم تعمل علي الحصول صورة جمالية رائعة .





7- إستخدام الروا :



حيث يساعد عند التصوير في تنسيق الصورة لتظهر بالحجم الكامل وبجودة عالية . وعند الإلتقاط مرتين يساعد علي الطباعة بصورة أفضل وتحريرها بصورة غير متلفة .









8- التحرير :



تصحيح الألوان ولون البشرة هو أمر لابد منه في الصورة . يمكنك التعلم التعامل مع برامج تحرير الصورة الأساسية وتوفير الوقت و إنجاز العمل في مدة صغيرة .





9- الإحتفاظ بمكتبه الصور :



لا تقم بحذف أي صورة قمت بتصورها من قبل . عليك الإحتفاظ بها . قم بإستخدام برنامج لمكتبه الصورة وتنظيمها حسب الأسماء والتفاصيل والأوصاف . حيث لمكتبه الصورة فائدة كبيرة تمكنك من بيع الصور بناء علي طلبات العميل .





10- كاميراتك هي صديقك المفضل :



أبداٌ لا تخرج بدون كاميراتك . إذا كان التصوير الفوتوغرافي هو مهنتك عليك الإنتباه إلي أن هناك مصورين يستطيعوا إبداع ألاٌف من الصور في كل ثانية . والأهم من ذلك تصوير أهم اللحظات . ​