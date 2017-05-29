10 خطوات لكي تصبح مصور محترف

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,383
الإعجابات
5,934
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1


10 خطوات لكي تصبح مصور محترف


التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يكون هواية رائعة وإن كنت شخص محظوظاٌ فهو مهنه مجزية . وللحصول علي ذلك ,





1- الحامل الثلاثي :

عادة ما يكون الحامل الثلاثي ذا قاعدة مستطيلة . فقواعد الحامل الداخلية تساعد علي ضبط تمركز الموضوع . ووضع الموضوع بين خطوط الشبكة المتقاطعة ضمن الإطار .


2- كن علي وعي ( منتبه ) باللحظات :

المصور عادة ما يكون منتبه وفي وضع إستعداد وجاهز لإلتقاط صورة للموضوع في الخطوة التالية . معظم المصورين المحترفين يقوموا بإنفاق الكثير من الوقت في البحث عن الموضوع المناسب للصورة حتي تظهر في أفضل وضع . وأن اللحظات العرضية يمكن أن تجعل الصورة كبيرة , ولذلك فإن كونك منتبه فهذا يكون مفيد جدا للغاية .


3- الزوايا تصنع المعجزات :

يمكن لزوايا التصوير أن تحدث فارق كبير عند التصوير . فالإقتراب أو الميل إلي أسفل عند إلتقاط صورة لطفل . أو الإرتفاع إلي أعلي عن تصوير تمثال . ولذلك فإن زوايا الكاميرا تعكس الشخصيات بصور مختلفة .




4- الإقتراب :

إلتقاط تفاصيل الصورة أمر لابد منه . فعلي سبيل المثال : فعند تغطية مؤتمر إحتفالي , قم بتصوير المشاعر الدينية والعادات والتقاليد التي يقوم بها شعب معين . تأكد من إلتقاط لقطات مقربة و التي تنقل إحساس الموضوع .


5- الإلتقاط من مسافة أبعد :

هناك خطأ يركتبه معظم المصورين وهو أنهم يميلوا إلي التصوير من نقطة أقرب . ولكن من وقت لأخر يجب علي المصور الخروج من تلك النظرية وإلتقاط الصورة من مسافة أبعد مثل عند إلتقاط صور للتجمعات الضخمة كالإحتفالات و المهرجانات و المناظر الطبيعية من زاوية أبعد .





6- التركيز البؤري اليدوي نعمة :

يعمل بشكل جيد عند تقريب صورة الموضوع . ويعمل علي طمس التفاصيل الغير مرغوب فيها ,وهي طريقة رائعة . ويوفر الوقت عند تحرير تركيز الصورة . وأيضاٌ العدسات 50 ملم تعمل علي الحصول صورة جمالية رائعة .


7- إستخدام الروا :

حيث يساعد عند التصوير في تنسيق الصورة لتظهر بالحجم الكامل وبجودة عالية . وعند الإلتقاط مرتين يساعد علي الطباعة بصورة أفضل وتحريرها بصورة غير متلفة .




8- التحرير :

تصحيح الألوان ولون البشرة هو أمر لابد منه في الصورة . يمكنك التعلم التعامل مع برامج تحرير الصورة الأساسية وتوفير الوقت و إنجاز العمل في مدة صغيرة .


9- الإحتفاظ بمكتبه الصور :

لا تقم بحذف أي صورة قمت بتصورها من قبل . عليك الإحتفاظ بها . قم بإستخدام برنامج لمكتبه الصورة وتنظيمها حسب الأسماء والتفاصيل والأوصاف . حيث لمكتبه الصورة فائدة كبيرة تمكنك من بيع الصور بناء علي طلبات العميل .


10- كاميراتك هي صديقك المفضل :

أبداٌ لا تخرج بدون كاميراتك . إذا كان التصوير الفوتوغرافي هو مهنتك عليك الإنتباه إلي أن هناك مصورين يستطيعوا إبداع ألاٌف من الصور في كل ثانية . والأهم من ذلك تصوير أهم اللحظات .
 
A

anaskhiro

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
18 ماي 2017
المشاركات
63
الإعجابات
66
النقاط
3
العمر
40
الإقامة
قسنطينة
#2
machkou
قال مشاغب:

10 خطوات لكي تصبح مصور محترف


التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يكون هواية رائعة وإن كنت شخص محظوظاٌ فهو مهنه مجزية . وللحصول علي ذلك ,




1- الحامل الثلاثي :

عادة ما يكون الحامل الثلاثي ذا قاعدة مستطيلة . فقواعد الحامل الداخلية تساعد علي ضبط تمركز الموضوع . ووضع الموضوع بين خطوط الشبكة المتقاطعة ضمن الإطار .


2- كن علي وعي ( منتبه ) باللحظات :

المصور عادة ما يكون منتبه وفي وضع إستعداد وجاهز لإلتقاط صورة للموضوع في الخطوة التالية . معظم المصورين المحترفين يقوموا بإنفاق الكثير من الوقت في البحث عن الموضوع المناسب للصورة حتي تظهر في أفضل وضع . وأن اللحظات العرضية يمكن أن تجعل الصورة كبيرة , ولذلك فإن كونك منتبه فهذا يكون مفيد جدا للغاية .


3- الزوايا تصنع المعجزات :

يمكن لزوايا التصوير أن تحدث فارق كبير عند التصوير . فالإقتراب أو الميل إلي أسفل عند إلتقاط صورة لطفل . أو الإرتفاع إلي أعلي عن تصوير تمثال . ولذلك فإن زوايا الكاميرا تعكس الشخصيات بصور مختلفة .




4- الإقتراب :

إلتقاط تفاصيل الصورة أمر لابد منه . فعلي سبيل المثال : فعند تغطية مؤتمر إحتفالي , قم بتصوير المشاعر الدينية والعادات والتقاليد التي يقوم بها شعب معين . تأكد من إلتقاط لقطات مقربة و التي تنقل إحساس الموضوع .


5- الإلتقاط من مسافة أبعد :

هناك خطأ يركتبه معظم المصورين وهو أنهم يميلوا إلي التصوير من نقطة أقرب . ولكن من وقت لأخر يجب علي المصور الخروج من تلك النظرية وإلتقاط الصورة من مسافة أبعد مثل عند إلتقاط صور للتجمعات الضخمة كالإحتفالات و المهرجانات و المناظر الطبيعية من زاوية أبعد .





6- التركيز البؤري اليدوي نعمة :

يعمل بشكل جيد عند تقريب صورة الموضوع . ويعمل علي طمس التفاصيل الغير مرغوب فيها ,وهي طريقة رائعة . ويوفر الوقت عند تحرير تركيز الصورة . وأيضاٌ العدسات 50 ملم تعمل علي الحصول صورة جمالية رائعة .


7- إستخدام الروا :

حيث يساعد عند التصوير في تنسيق الصورة لتظهر بالحجم الكامل وبجودة عالية . وعند الإلتقاط مرتين يساعد علي الطباعة بصورة أفضل وتحريرها بصورة غير متلفة .




8- التحرير :

تصحيح الألوان ولون البشرة هو أمر لابد منه في الصورة . يمكنك التعلم التعامل مع برامج تحرير الصورة الأساسية وتوفير الوقت و إنجاز العمل في مدة صغيرة .


9- الإحتفاظ بمكتبه الصور :

لا تقم بحذف أي صورة قمت بتصورها من قبل . عليك الإحتفاظ بها . قم بإستخدام برنامج لمكتبه الصورة وتنظيمها حسب الأسماء والتفاصيل والأوصاف . حيث لمكتبه الصورة فائدة كبيرة تمكنك من بيع الصور بناء علي طلبات العميل .


10- كاميراتك هي صديقك المفضل :

أبداٌ لا تخرج بدون كاميراتك . إذا كان التصوير الفوتوغرافي هو مهنتك عليك الإنتباه إلي أن هناك مصورين يستطيعوا إبداع ألاٌف من الصور في كل ثانية . والأهم من ذلك تصوير أهم اللحظات .
إضغط للتوسيع...
re akhi
 
طائر الخير

طائر الخير

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
1,836
الإعجابات
3,301
النقاط
571
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
ذكر
#8
السلام عليكم و رحمة الله

موضوع قيم خويا اسامة
و نصائح مفيدة و في الصميم بالنسبة للمصورين
بارك الله فيك

مزيد من التالق و الابداع في المستقبل ان شاء الله
في امان الله
:)
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.