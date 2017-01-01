يعتمد علاج الانزلاق الغضروفي بالتردد الحراري النابض على إدخال إبرة رفيعة تتصل بجهاز, ويتم إدخالها بتوجيه الاشعة التليفزيونية إلى الأعصاب المتصلة بمفاصل العمود الفقري التي تقع بين الفقرات بهدف عمل مجال حول العصب لإحداث تغير في طبيعة نقل الألم حول العصب، يتم ذلك بعد استخدام مخدر موضعي خفيف. و يعتبر علاج الانزلاق الغضروفي بالتردد الحراري من اكثر الوسائل المستخدمة من حيث الامان، حيث لا يحدص اي تدخل جراحي مما يضمن عدم تأذي العمود الفقري باي شكل، كما يعتبر العلاج بالتردد الحراري هو الحل الانسب لمن يخشون العمليات الجراحية.