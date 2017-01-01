علاج الانزلاق الغضروفي بالتردد الحراري

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة Samar Magdy, ‏13 جويلية 2017 على 11:25.

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  1. Samar Magdy

    Samar Magdy :: عضو منتسِب ::

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    يعتمد علاج الانزلاق الغضروفي بالتردد الحراري النابض على إدخال إبرة رفيعة تتصل بجهاز, ويتم إدخالها بتوجيه الاشعة التليفزيونية إلى الأعصاب المتصلة بمفاصل العمود الفقري التي تقع بين الفقرات بهدف عمل مجال حول العصب لإحداث تغير في طبيعة نقل الألم حول العصب، يتم ذلك بعد استخدام مخدر موضعي خفيف.
    و يعتبر علاج الانزلاق الغضروفي بالتردد الحراري من اكثر الوسائل المستخدمة من حيث الامان، حيث لا يحدص اي تدخل جراحي مما يضمن عدم تأذي العمود الفقري باي شكل، كما يعتبر العلاج بالتردد الحراري هو الحل الانسب لمن يخشون العمليات الجراحية.
     
    Samar Magdy, ‏13 جويلية 2017 على 11:25
    #1
  2. احمد عثمان

    احمد عثمان :: عضو منتسِب ::

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    شكرا للمعلومة
     
    احمد عثمان, ‏19 جويلية 2017 على 22:43
    #2

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