شرح هل تعاني مع تفعيل حساب باي بال ? الحل

الموضوع في 'منتدى البنوك الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية' نشر بواسطة basta, ‏13 جويلية 2017.

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  1. basta

    basta :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بينما كنت أتصفح قسم منتدى البنوك الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية وجدت احد الإخوة يعاني من تجديد بطاقة الفيزا الذي قام بتفعيل حسابه في الباي بال والآن الباي بال يطالبه بشراء بطاقة فيزا للتفعيل مرة أخرى ومن هذه االحالة سأقترح على الإخوة الذين واجهتهم نفس المشكلة حلا
    رائع وفعال لا يتطلب إلا 5 $
    حيث ان هناك موقع خدماتي اتعامل معه شخصيا يقدم خدمة انشاء حساب باي بال امريكي + بطاقة فيزا إفتراضية بسعر 5 $
    ويقدم أيضا عدة خدمات يمكنك الربح منها ببساطة مثل شرائها وإعادة بيعها وهو موقع بسيط جدا حتى أنه أنشأ موقعه على منصة بلوجر
    لاكن مايهمنا هنا هو المصداقية وجودة الخدمات التي يقدمها حيث انه يقدم خدمات يتم تنفيذها من طرف محترفين وأنا تعاملت معهم شخصيا
    وحققت الكثير عن طريقهم
    ه
     
    basta, ‏13 جويلية 2017
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    لكن راح تلاقي صعوبات في شحن هاذ البطاقة مستقبلا
     
    misterkhaled, ‏20 جويلية 2017 على 23:56
    #2

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