السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينما كنت أتصفح قسم منتدى البنوك الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية وجدت احد الإخوة يعاني من تجديد بطاقة الفيزا الذي قام بتفعيل حسابه في الباي بال والآن الباي بال يطالبه بشراء بطاقة فيزا للتفعيل مرة أخرى ومن هذه االحالة سأقترح على الإخوة الذين واجهتهم نفس المشكلة حلا رائع وفعال لا يتطلب إلا 5 $ حيث ان هناك موقع خدماتي اتعامل معه شخصيا يقدم خدمة انشاء حساب باي بال امريكي + بطاقة فيزا إفتراضية بسعر 5 $ ويقدم أيضا عدة خدمات يمكنك الربح منها ببساطة مثل شرائها وإعادة بيعها وهو موقع بسيط جدا حتى أنه أنشأ موقعه على منصة بلوجر لاكن مايهمنا هنا هو المصداقية وجودة الخدمات التي يقدمها حيث انه يقدم خدمات يتم تنفيذها من طرف محترفين وأنا تعاملت معهم شخصيا وحققت الكثير عن طريقهم ه