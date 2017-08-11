المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربيه

الموضوع في 'متجر أيوب للتسوق الإلكتروني' نشر بواسطة نسرين ألصباحين, ‏16 جويلية 2017 على 04:37.

  1. نسرين ألصباحين

    نسرين ألصباحين :: عضو منتسِب ::

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    المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربية الخاصة المحترف
    الأقوى فى مصر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز 22- 7 -2017
    المنحـــة الشـــاملة لإعداد أخصـــــائى الـــتربية الخــــاصة المحـــترف دبلومة تدريبية 300 ساعة على مدى 3 شهور مكثفة ( مبـاشر و أونلاين ) ( عملى و نظرى ) تبدأ 22 – 7 – 2017 م الأقــــوى فى مصــــر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز مصر ... تؤهلك ليس فقط لتصبح أخصائى تربية خاصة ( و أخصائى تخاطب / أخصائى إعاقات متعددة ومزدوجة ( حصـــــــريا ) / و أخصائى صعوبات تعلم / و تتدرب فيها مقاييس منها بينيه الصورة الخامسة و غيره ... وكمان تؤهلك للتدريب فى مجال التربية الخاصة ( حصريااا تدريب مدربين هدية TOT ) و / ... التدريب 3 شهور مـــباشر و أونـــــلاين ... الشهادة بدبلومة تدريبية 300 ساعة
    عمالقة التدريب فى مصر و الوطن العربى ... أيام السبت و الثلاثاء من كل أسبوع مع إمكانية إضافة يوم ثالث التدريب العملى بمستشفى دولى شهير بالقاهرة ومراكز متخصصة
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    يمكنكم الاستفسار عن الماجستير الاحترافى التدريبى 11-8-2017 م
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    د / محمد على يوسف - د منى هندى - د إيناس عبد الحليم - أ تامر محمد ى ونخبة من أقوى المتخصصين أصحاب الخبرات العملية و النظرية العميقة
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    المحتوى الفنــــى :
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    1- دبلــــــومة تدريبية فى التــــخاطب ( نظــــــرى و عمــــــــلى )
    2 - دبلــــومـــة تدريبية فى تأهيــــل الإعاقات العقليـــة و الدوجـــة و المتعددة (حصريــــــــــا )
    3 - دورة فى إعداد معلـــــم صعـــــــوبات التعـــــــلم
    4 - دورة فـــــــى التــــــــوحـــــــد .
    5 - دورة فى المقــــــــــــــــاييس تضم :
    1- مقياس كارز
    2 - مقياس جليام
    3 - بطـــــارية المقاييس التقديرية د فتـــــحى الزيات .
    هــــــدايــــــا المنحـــــة :
    ********************
    1- دورة تـــدريب مدربيـــــن ( حصريا )
    2 - ورشــــة عمـــل منتســــــورى .
    3- مقيــــاس ستانفورد بينـــــه الصورة الخامســـــة .



    المـــــــوعــــد
    ************
    كل السبت من 10 ص : 3 عصرا و الثلاثاء من 3.30 : 7.30 م
    يتم إضافة يوم ثالث عند بداية العملى أو عند الحاجة عند بداية العملى

    الاعتمـــــادات :
    **************
    شهــــادة بــــدبلــــومة تـــدريبية من مـــوسوعة التكـــامل العـــربى الأفـــريقى
    ( يمكن التوثيق خارجية رية )
    عدد 5 شهادات من مؤسسة واحـــــة التميــــز للتدريب و لاستشارات
    شهــــادة بالـــــتدريب العملـــــــــى .

    الاستثمــــــار
    ----------------
    للمصريين حضور مباشر 2699 ج و أونلاين 3199 ج داخل ر
    السعر غير شامل الشحن للشهادات خارج ر و توثيق الخارجية
    للإخوة العرب 499 دولار أو 1899 ر س بدلا من 750 دولار

    يمكنكم تأكيد الحجز بأيسر الوسائل لكم : حوالة بريدية أو بنكية أو ويسترن يونيون أو فودافون أو اتص الات كاش و ارسال صورة ايصال الدفع و البيانات كاملة و الميل و الهاتف


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    نسرين ألصباحين, ‏16 جويلية 2017 على 04:37
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