المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربيه

المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربية الخاصة المحترف الأقوى فى مصر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز 22- 7 -2017 المنحـــة الشـــاملة لإعداد أخصـــــائى الـــتربية الخــــاصة المحـــترف دبلومة تدريبية 300 ساعة على مدى 3 شهور مكثفة ( مبـاشر و أونلاين ) ( عملى و نظرى ) تبدأ 22 – 7 – 2017 م الأقــــوى فى مصــــر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز مصر ... تؤهلك ليس فقط لتصبح أخصائى تربية خاصة ( و أخصائى تخاطب / أخصائى إعاقات متعددة ومزدوجة ( حصـــــــريا ) / و أخصائى صعوبات تعلم / و تتدرب فيها مقاييس منها بينيه الصورة الخامسة و غيره ... وكمان تؤهلك للتدريب فى مجال التربية الخاصة ( حصريااا تدريب مدربين هدية TOT ) و / ... التدريب 3 شهور مـــباشر و أونـــــلاين ... الشهادة بدبلومة تدريبية 300 ساعة عمالقة التدريب فى مصر و الوطن العربى ... أيام السبت و الثلاثاء من كل أسبوع مع إمكانية إضافة يوم ثالث التدريب العملى بمستشفى دولى شهير بالقاهرة ومراكز متخصصة يمكنكم الاستفسار عن الماجستير الاحترافى التدريبى 11-8-2017 م ✔ العنوان واحة التميز مصر : 2 شارع الزهراء الدقى - بالقرب من مترو البحوث – الجيزة – مصر ✔ للتواصل : 00201141568171 - 00201016990017 متوفر فايبر وواتساب وايمو. المدربون على سبيل المثال لا الحصر : د / محمد على يوسف - د منى هندى - د إيناس عبد الحليم - أ تامر محمد ى ونخبة من أقوى المتخصصين أصحاب الخبرات العملية و النظرية العميقة للتواصل على البيدج و الحجز اضغط الرابط التالى و اتواصل على الخاص : mUTXD المحتوى الفنــــى : **************** 1- دبلــــــومة تدريبية فى التــــخاطب ( نظــــــرى و عمــــــــلى ) 2 - دبلــــومـــة تدريبية فى تأهيــــل الإعاقات العقليـــة و الدوجـــة و المتعددة (حصريــــــــــا ) 3 - دورة فى إعداد معلـــــم صعـــــــوبات التعـــــــلم 4 - دورة فـــــــى التــــــــوحـــــــد . 5 - دورة فى المقــــــــــــــــاييس تضم : 1- مقياس كارز 2 - مقياس جليام 3 - بطـــــارية المقاييس التقديرية د فتـــــحى الزيات . هــــــدايــــــا المنحـــــة : ******************** 1- دورة تـــدريب مدربيـــــن ( حصريا ) 2 - ورشــــة عمـــل منتســــــورى . 3- مقيــــاس ستانفورد بينـــــه الصورة الخامســـــة . المـــــــوعــــد ************ كل السبت من 10 ص : 3 عصرا و الثلاثاء من 3.30 : 7.30 م يتم إضافة يوم ثالث عند بداية العملى أو عند الحاجة عند بداية العملى الاعتمـــــادات : ************** شهــــادة بــــدبلــــومة تـــدريبية من مـــوسوعة التكـــامل العـــربى الأفـــريقى ( يمكن التوثيق خارجية رية ) عدد 5 شهادات من مؤسسة واحـــــة التميــــز للتدريب و لاستشارات شهــــادة بالـــــتدريب العملـــــــــى . الاستثمــــــار ---------------- للمصريين حضور مباشر 2699 ج و أونلاين 3199 ج داخل ر السعر غير شامل الشحن للشهادات خارج ر و توثيق الخارجية للإخوة العرب 499 دولار أو 1899 ر س بدلا من 750 دولار يمكنكم تأكيد الحجز بأيسر الوسائل لكم : حوالة بريدية أو بنكية أو ويسترن يونيون أو فودافون أو اتص الات كاش و ارسال صورة ايصال الدفع و البيانات كاملة و الميل و الهاتف