المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربيه



المنحة الشاملة لإعداد أخصائى التربية الخاصة المحترف

الأقوى فى مصر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز 22- 7 -2017



المنحـــة الشـــاملة لإعداد أخصـــــائى الـــتربية الخــــاصة المحـــترف دبلومة تدريبية 300 ساعة على مدى 3 شهور مكثفة ( مبـاشر و أونلاين ) ( عملى و نظرى ) تبدأ 22 – 7 – 2017 م الأقــــوى فى مصــــر و الوطن العربى .. واحـــة التميــــز مصر ... تؤهلك ليس فقط لتصبح أخصائى تربية خاصة ( و أخصائى تخاطب / أخصائى إعاقات متعددة ومزدوجة ( حصـــــــريا ) / و أخصائى صعوبات تعلم / و تتدرب فيها مقاييس منها بينيه الصورة الخامسة و غيره ... وكمان تؤهلك للتدريب فى مجال التربية الخاصة ( حصريااا تدريب مدربين هدية TOT ) و / ... التدريب 3 شهور مـــباشر و أونـــــلاين ... الشهادة بدبلومة تدريبية 300 ساعة

عمالقة التدريب فى مصر و الوطن العربى ... أيام السبت و الثلاثاء من كل أسبوع مع إمكانية إضافة يوم ثالث التدريب العملى بمستشفى دولى شهير بالقاهرة ومراكز متخصصة



يمكنكم الاستفسار عن الماجستير الاحترافى التدريبى 11-8-2017 م

✔ العنوان واحة التميز مصر : 2 شارع الزهراء الدقى - بالقرب من مترو البحوث – الجيزة – مصر

✔ للتواصل : 00201141568171 - 00201016990017 متوفر فايبر وواتساب وايمو.

المدربون على سبيل المثال لا الحصر :

د / محمد على يوسف - د منى هندى - د إيناس عبد الحليم - أ تامر محمد ى ونخبة من أقوى المتخصصين أصحاب الخبرات العملية و النظرية العميقة

للتواصل على البيدج و الحجز اضغط الرابط التالى و اتواصل على الخاص :



المحتوى الفنــــى :



1- دبلــــــومة تدريبية فى التــــخاطب ( نظــــــرى و عمــــــــلى )

2 - دبلــــومـــة تدريبية فى تأهيــــل الإعاقات العقليـــة و الدوجـــة و المتعددة (حصريــــــــــا )

3 - دورة فى إعداد معلـــــم صعـــــــوبات التعـــــــلم

4 - دورة فـــــــى التــــــــوحـــــــد .

5 - دورة فى المقــــــــــــــــاييس تضم :

1- مقياس كارز

2 - مقياس جليام

3 - بطـــــارية المقاييس التقديرية د فتـــــحى الزيات .

هــــــدايــــــا المنحـــــة :

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1- دورة تـــدريب مدربيـــــن ( حصريا )

2 - ورشــــة عمـــل منتســــــورى .

3- مقيــــاس ستانفورد بينـــــه الصورة الخامســـــة .





المـــــــوعــــد

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كل السبت من 10 ص : 3 عصرا و الثلاثاء من 3.30 : 7.30 م

يتم إضافة يوم ثالث عند بداية العملى أو عند الحاجة عند بداية العملى



الاعتمـــــادات :

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شهــــادة بــــدبلــــومة تـــدريبية من مـــوسوعة التكـــامل العـــربى الأفـــريقى

( يمكن التوثيق خارجية رية )

عدد 5 شهادات من مؤسسة واحـــــة التميــــز للتدريب و لاستشارات

شهــــادة بالـــــتدريب العملـــــــــى .



الاستثمــــــار



للمصريين حضور مباشر 2699 ج و أونلاين 3199 ج داخل ر

السعر غير شامل الشحن للشهادات خارج ر و توثيق الخارجية

للإخوة العرب 499 دولار أو 1899 ر س بدلا من 750 دولار



يمكنكم تأكيد الحجز بأيسر الوسائل لكم : حوالة بريدية أو بنكية أو ويسترن يونيون أو فودافون أو اتص الات كاش و ارسال صورة ايصال الدفع و البيانات كاملة و الميل و الهاتف





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