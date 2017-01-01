افضل العلاجات للتخلص من الأسنان المتآكلة

احصل علي اسنان متجانسة موحدة اللون بالفينير واللومينير الفينير هو عبارة عن طبقة او غطاء يتم وضعها على الاسنان بواسطة طبيب الاسنان ويتم صناعة الفينير من اللافا او الزيركون ويتم صنعها عن طريق جهاز خاص فى معامل طب الاسنان. اما عن استخدامات الفينير فهى كالتالى:- يعالج الفينير العديد من المشاكل، ومن بين أهم المشاكل التي تعالجها هذه القشرة التجميلية:- تغير لون الأسنان: حيث يؤدي إهمال العناية بالأسنان والتدخين والاعتياد علي شرب الشاي والقهوة ويؤدي إلي اصفرار لون الأسنان وإطفاء جمالها. ومن ثم يلجأ البعض لإستخدام الفينير للحصول علي ابتسامة ناصعة البياض خالية من العيوب ومناسبة للوجه. الأسنان المتآكلة: حيث يؤدي تسوس الأسنان وإتباع العادات السيئة مثل عض القلم والأظافر، إلي تآكل الأسنان ما يجعل من مظهرها سيء. لذا يلجأ البعض إلي استخدام فينير الأسنان للحصول علي مظهر الأسنان الكاملة الجميلة. الأسنان المكسورة أو المتشققة: ويقف السبب الأول في هذه المشاكل إلي الصدمات ثم التسوس الشديد. وتستطيع عدسات الأسنان أن تخفي جميع هذه العيوب باحترافية وفي وقت قياسي. يتم استخدام الفينير فى حالة وجود مسافات بين الاسنان حيث يساعد الفينير على تقريب المسافات بين الاسنان المتباعدة واعطاؤها مظهراً رائعا الفرق في استخدام تقنية الفينير و اللومينير ؟ - لومينير يتميز فى انه يعطى نتائج سريعة وفى سهولة تركيبه ايضاً على عكس الفينير الذى تتعدد خطوات تركيبه - اللومينير لا يحتاج الى استخدام بنج موضعى فهو لا يصاحبه اى شعور بالام - الفينير يتميز فى كونه يساعد على علاج مشاكل الاسنان مثل ازدحام الاسنان وكذلك مشكلة وجود مسافات بين الاسنان و مشكلة تكسر الاسنان فهو يسمى بموقم الاسنان الفورى على عكس اللومينير الذى يستخدم من اجل تبيض الاسنان فقط - كلاً من الفينير واللومينير يحتاج الى تنظيف ورعاية من قبل المريض بعد تركيبه - كلاً من الفينير و اللومينير يساعد على منح الاسنان مظهر وابتسامة جيدة وصحية وبياض يساعد الفينير في الحفاظ علي طبقة مينا الاسنان بعد تركيبها مقارنة بانواع التلبيسات الاخري قد يفضل الطبيب نوع على اخر حسب الحاله فمثلا لو الاسنان الاماميه بها القليل من البروز فيفضل الفينيير ولو كانت ليس بها بروز فيفضل اللومينير واهم شئ هو اختيار الطبيب القادر على عمل كلاهما باحترافيه ينصح بزيارة المركز التجميلي والطبي الاول في تركيا جوي استاتيك Joy Aesthetic عمليات التجميل في تركيا (@joy.aesthetic) • Instagram photos and videos joy aesthetic (@joyAesthetic1) | Twitter Whatsapp&Viber 0090 534 580 05 08