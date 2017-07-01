هاتف Oukitel K10000 Max قادم ببطارية ضخمة وبحماية ضد الماء !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابقا خلال هذا العام قامت شركة Oukitel بعرض العديد من الهواتف الجديد في المعارض التي شاركت فيها ولكن بعض الهواتف لم تطرح في الاسواق حتى الان وحاليا يتم البدء بانتاج الهاتف الجديد Oukitel K10000 Max والذي سياتي ببطارية ضخمة بحجم 10000 ميلي امبير وايضا سيكون مقاوم للماء والغبار والصدمات فيديو عن الهاتف : حيث تم اختبار الهاتف ووضعه في الماء لمدة 12 دقيقة وبقي يعمل بدون اي مشكلة وايضا الهاتف سيكون مقاوم للغبار والصدمات وسيطون مناسب جدا للاشخاص هواة السفر والتخييم حيث يملك بطارية قوية ويصمد فترة طويلة بدون شحن وايضا يتحمل الصدمات والامور الاخرى الهاتف مازال في طور التعديل وقد يضاف اليه المزيد من التعديلات والميزات وحاليا يمكن الاشتراك بالموقع الرسمي للشركة للحصول على بطاقة تخفيض بقيمة 50$ يمكن الاستفادة منها عند طرح الهاتف في مواقع التسوق Advance Sale ----------------------