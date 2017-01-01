اقوى خدمة VPN لفتح المواقع المغلقة

والذي اصبح كسهام منطلقه نحو المواقع على شبكات الانترنت

وهذه السهام عادة ما تصيب مواقع التواصل الاجتماعي

و المواقع السياسية

وتقوم الحكومات بتطبيق اغلاق المواقع حرصا منها

على عدم انتشار الافكار التي من الممكن ان تهدد استقرار البلاد

فكان لابد من ظهور برامج الفي بي ان

حتى نتغلب على قمع حريات الانترنت ... و مع ​