اقوى خدمة VPN لفتح المواقع المغلقة

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة ن و د ي, ‏19 جويلية 2017 على 21:34.

  1. ن و د ي

    ن و د ي :: عضو منتسِب ::

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    ظهرت خدمات الــ VPN للتغلب على اغلاق المواقع
    والذي اصبح كسهام منطلقه نحو المواقع على شبكات الانترنت
    وهذه السهام عادة ما تصيب مواقع التواصل الاجتماعي
    و المواقع السياسية
    وتقوم الحكومات بتطبيق اغلاق المواقع حرصا منها
    على عدم انتشار الافكار التي من الممكن ان تهدد استقرار البلاد
    فكان لابد من ظهور برامج الفي بي ان
    حتى نتغلب على قمع حريات الانترنت ... و مع ​

    اقوى خدمة VPN لفتح المواقع المغلقة

    [​IMG]

    استطاع الكثير من مستخدمي الانترنت حول العالم
    من التخلص من هذا القمع وتمكنوا اخيرا من
    قتح المواقع المغلقه وبدون مواجهة اي صعاب
    ومن الجميل والرائع في تلك الخدمه انها تعمل
    على اي جهاز كمبيوتر او جهاز لوحي او حتى
    الهواتف الذكية فهي تعمل مع جميع تلك الاجهزه
    بشكل متناسق وبمنتهى السهوله​

    للحصول على الخدمه قم بزيارة الرابط التالي

    vpn لتغيير الاي بي - برامج كسر البروكسي - كاسر بروكسي

     
    ن و د ي, ‏19 جويلية 2017 على 21:34
    #1

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