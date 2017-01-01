ظهرت خدمات الــ VPN للتغلب على اغلاق المواقع والذي اصبح كسهام منطلقه نحو المواقع على شبكات الانترنت وهذه السهام عادة ما تصيب مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع السياسية وتقوم الحكومات بتطبيق اغلاق المواقع حرصا منها على عدم انتشار الافكار التي من الممكن ان تهدد استقرار البلاد فكان لابد من ظهور برامج الفي بي ان حتى نتغلب على قمع حريات الانترنت ... و مع اقوى خدمة VPN لفتح المواقع المغلقة استطاع الكثير من مستخدمي الانترنت حول العالممن التخلص من هذا القمع وتمكنوا اخيرا من قتح المواقع المغلقه وبدون مواجهة اي صعاب ومن الجميل والرائع في تلك الخدمه انها تعمل على اي جهاز كمبيوتر او جهاز لوحي او حتى الهواتف الذكية فهي تعمل مع جميع تلك الاجهزه بشكل متناسق وبمنتهى السهوله للحصول على الخدمه قم بزيارة الرابط التالي vpn لتغيير الاي بي - برامج كسر البروكسي - كاسر بروكسي