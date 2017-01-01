جراحة تجميل الأنف في تركيا تطور عمليات تجميل الأنف في تركيا بدون جراحة تجميل الأنف في تركيا واحدة من أكثر العمليات التي يتم إجراؤها، وتعتبر عمليات تجميل الأنف الأقدم على صعيد التجميل وشهدت مع تقدم الزمن الكثير من التطورات الكبيرة والتي شملت عمليات تجميل الأنف الجراحية – عمليات تجميل الأنف بدون جراحة، حيث تختلف الطريقتان من حيث طريقة التخدير والوقت الزمني الذي تستغرقه، وكذلك المشاكل التي يتم معالجتها من خلال تلك العمليات عمليات تجميل الأنف في تركيا: تشمل عمليات تجميل الأنف في تركيا كلاً من: • عمليات تصغير الأنف. • عمليات تصحيح الجسر بين فتحتي الأنف. • عمليات رفع الحواف. • عمليات إخفاء عيوب بروز جسر الأنف. • عمليات إخفاء التجاعيد والتشوهات التي من الممكن أن تظهر في منطقة الأنف عمليات تجميل الأنف الجراحية: تتم من أجل تصحيح المشاكل الخلقية والتشوهات التي قد تكون نشأت في الأساس منذ ولادة الإنسان أو حتى نتيجة تعرض الأشخاص لحادث اصطدام بالسيارة أو سقوط على الأنف نتيجة أي نشاط معين، وبالتالي يعاني أولئك الأشخاص من مشاكل تتعلق بشكل أساسي في طبيعة وضعية التنفس الطبيعي التي لا يستطيعون أن ينعموا بها، وبالتالي تكون عمليات تجميل الأنف ذات طابع طبي وضروري. عمليات تجميل الأنف دون جراحة باستخدام الفلير والليزر: يتم عمل تلك العمليات ضمن مراكز تجميل الأنف في تركيا من أجل تجميل شكل الأنف واخفاء الانحناءات وإعطاء مظهر ناعم ملس وممتلئ يحقق الشكل الجمالي وفق معايير الجمال لدى المختصين في تجميل الأنف، كما أن مشاكل الجلد الرقيق عند الأنف والذي يقوم بإظهار بروز الجسر العظمي ويؤدي لمظهر غير جميل يمكن علاجه من خلال تلك العمليات. وتعتمد تلك العملية على حقن مواد تشبه الجل أو الهلام ضمن الأنف، وتتكون بشكل أساسي من مواد تشبه مواد المشكلة للعظم أي الكالسيوم وبالتالي تساهم في إعطاء الأنف ذلك القوام المثالي وتخفي جميع التشوهات الشكلية. يرغب الكثير بتلك العمليات لانها شائعة جدا في تركيا والتي تمتلك التقنيات الحديثة والأخصائيين الذين يتقنون تطبيق حقن مادة (الراديسيس)، كما ويتم عمل تلك العمليات خلال دقائق معدودة ولا تحتاج لإضافة جبيرة وبالتالي يمكن القيام بإجراء العملية ومن ثم العودة إلى المنزل في ذات اليوم، ومتابعة يومنا وأنشطتنا بطريقة طبيعية وتحتاج في بعض الأحيان تلك التقنية إلى جلسات لاحقة كما أن المادة المالئة المستخدمة يجب أن يتم إعادة تطبيقها في غضون ما يقارب السنتين تقريباً. اهم المراكزوالعيادات التي يتم بها تجميل الأنف في تركيا: تعتبر تركيا وجهة مفضلة لدى الراغبين في إجراء عمليات الأنف حيث تنتشر أهم وأفضل مراكز التجميل تطوراً والتي تحقق نسب نجاح عالية جداً، كما أن التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة التي تستخدم في أهم مراكز التجميل ، حيث إن مراكز التجميل ضمن تركيا استقطبت أفضل المهارات المختصة في العالم، في مجال عمليات تجميل الأنف. مقدم المقال من جوي استاتيك المركز التجميلي والطبي الاول في اسطنبول - تركيا جوي استاتيك Joy Aesthetic عمليات التجميل في تركيا (@joy.aesthetic) • Instagram photos and videos joy aesthetic (@joyAesthetic1) | Twitter Whatsapp&Viber 0090 531 617 27 18