قصة "لست وحيدا مادام الله معي" ج1

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أنا الآن وحيد في هذه الغرفة.. لا أحد يعلم أنني مسجون هنا غير خالقي..



هل عرفتم من أكون؟؟



أنا شاب ترعرت في عائلتي الثرية المتكونة من أبي وأمي فقط ، كنت أجد كل ما أطلبه من متاع الدنيا..

سيارة آخر ماركة ، جوال آخر صيحة

وبدون أن أحرك ساكنا أملك الملايين..

لكن.. لم أكن أملك الإيمان في قلبي

فقد كنت أشرب الخمر وحياتي كلها سهرات ورحلات وحفلات فأنا لا أعرف عن الله سوى أنه خالقي وفقط.. لا صلاة ولا صيام ولا قيام

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كان أبي كثير الخصومة مع أخويه أي أعمامي من أجل الشركات والثروة وغيرها.

مرضت أمي بمرض خطير وتوفيت بعد شهرين فقط من مرضها.



استغل أعمامي هذه الفرصة ليقتلوا أبي الذي حرمهم من الثروة وادعوا أنه انتحر بعد وفاة أمي!.



خططوا لهذا جيدا.. والكل صدق هذا

إلا أنا..

أخبرت الجميع أن أبي لن يفعل هذا أبدا



وفي يوم من الأيام ذهبت عند عمي الكبير "حسان " ،وقد كان باب بيته مفتوحا. .. وبالصدفة سمعته يتكلم في الهاتف أنه هو وعمي الأصغر منه "عمار" من قتلا والدي...



صرخت بعد سماع كلامه... قائلا: لن تنجوا والله من فعلتكما... لن تنجوا..



من الخوف سقط هاتف عمي من يده.. وبدأ يصرخ ويقول : لا.. لم نفعل شيئ...

وفي تلك اللحظة حمل عمي كرسي كبير وضربني بقوة في رأسي..

فسقطت مغشيا..



فلما استفقت ، وجدت نفسي في غرفة شبه مظلمة تحوي حمام-أكرمكم الله - صغير وسرير ونافذة صغيرة جدا لا يمكن أن تدخل منها حتى دجاجة..



ماذا أفعل هنا؟؟



لم أكن أعلم أني في مكان.. السجن أرحم منه



نعم سجنني أعمامي بعدما اكتشفت جريمتهم الشنعاء ،في غرفة في منزل عمي وهي غرفة سرية لا يعرفها أحد غيرهم ..



دخل عمي حسان وقال : ستبقى هنا يا ابني حتى تموت ، لا تخف فطورك وعشائك والثياب لن نحرمك منها.. ولكن لا هاتف ولا تلفاز.. ستظل هنا حتى تموت

ثم وضع العشاء وأغلق الباب، وكانت تلك أول ليلة أقضيها في هذا السجن الذي لا أعلم متى سأخرج منه



يتبع..







