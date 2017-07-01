هاتف Oukitel K6000 Plus قادم باللون الاسود المميز ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏21 جويلية 2017 على 21:27.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بعد النجاح الذي حصل عليه هاتف Oukitel K6000 Plus

    والذي كان متوفرا بلونين فقط الفضي والذهبي

    اعلنت الشركة انها ستصدر لون جديد هو الاسود مع بعض التعديل في مواصفات الهاتف

    [​IMG]


    النسخة الجديدة ستحمل نفس التصميم من الخارج مع وجود حساس البصمة في زر الهوم من الامام

    ولكن اللون الجديد اعطى للهاتف شكل مميز وجميل

    الشاشة ستكون بحجم 5.5 بوصة بدقة Full HD

    بطارية بحجم 6080 ميلي امبير

    شاحن سريع بقوة 12V/2A يشحن الهاتف خلال 100 دقيقة فقط

    معالج ثماني النواة

    رام 4 غيغا بايت

    ذاكرة داخلية 64 غيغا بايت

    كاميرا بدقة 16 ميغا

    وايضا تم اصدار تحديث لسوفت وير الهاتف يحمل التعديلات التالية :

    - اضافة خاصية hdr للكاميرا

    - استخدام واجهة جوجل الخام بدلا من الواجهة الاصلية للهاتف

    - بعض التعديلات والاصلاحات

    ويمكن تحديث الهاتف عن طريق الكمبيوتر

    رابط سوفت وير الهاتف

    رابط الادوات المستخدمة

    رابط شرح طريقة التحديث

    وسيتم بيع النسخة الجديدة من الهاتف بسعر 170 دولار فقط

    في المتجر الرسمي للشركة في

    Aliexpress
     
    M-MAX, ‏21 جويلية 2017 على 21:27
    #1

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