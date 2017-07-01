هاتف Oukitel K6000 Plus قادم باللون الاسود المميز ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد النجاح الذي حصل عليه هاتف Oukitel K6000 Plus والذي كان متوفرا بلونين فقط الفضي والذهبي اعلنت الشركة انها ستصدر لون جديد هو الاسود مع بعض التعديل في مواصفات الهاتف النسخة الجديدة ستحمل نفس التصميم من الخارج مع وجود حساس البصمة في زر الهوم من الامام ولكن اللون الجديد اعطى للهاتف شكل مميز وجميل الشاشة ستكون بحجم 5.5 بوصة بدقة Full HD بطارية بحجم 6080 ميلي امبير شاحن سريع بقوة 12V/2A يشحن الهاتف خلال 100 دقيقة فقط معالج ثماني النواة رام 4 غيغا بايت ذاكرة داخلية 64 غيغا بايت كاميرا بدقة 16 ميغا وايضا تم اصدار تحديث لسوفت وير الهاتف يحمل التعديلات التالية : - اضافة خاصية hdr للكاميرا - استخدام واجهة جوجل الخام بدلا من الواجهة الاصلية للهاتف - بعض التعديلات والاصلاحات ويمكن تحديث الهاتف عن طريق الكمبيوتر رابط سوفت وير الهاتف رابط الادوات المستخدمة رابط شرح طريقة التحديث وسيتم بيع النسخة الجديدة من الهاتف بسعر 170 دولار فقط في المتجر الرسمي للشركة في Aliexpress