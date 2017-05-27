البرنامج العملاق لتشغيل الفيديوهات و الصوتيات PotPlayer v.1.7.2233 الأخير

الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له. و أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريــم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. PotPlayer 40 ميغا لتحميل النسخة 32 https://www.************/wf2llows0zrz النسخة 64 https://www.************/bwo6pthfn4v1 1.7.2233 تاريخ الإصدار 2017.5.25 يعتبر برنامج من البرامج الهامة التي تعمل على تشغيل جميع أنواع صيغ الفيديوهات والصوت سواء كانت حديثة أو قديمة فهو يغنيك عن برامج أخرى لتشغيل الفيديوهات، البرنامج يسمح لك البرنامج بالتقاط الصور المفضلة لك أثناء تشغيل الفيديو للاحتفاظ بها على الكمبيوتر لمشاهدتها في أي وقت ، و به العديد من المميزات منها سهولة استخدامه ، كما يمكنك تغير المظهر الخارجي للبرنامج حيث يحتوى على العديد من القوالب و الأشكال. يتيح لك البرنامج إمكانية عرض الترجمة تلقائيا مع الفيديو أم لا، تستطيع التحكم فى إعدادات الفيديو وجودة الصوت ومقياس عرض الفيديو ليناسب شاشة الكمبيوتر، البرنامج خفيف وسريع ولا يستهلك موارد المعالج أثناء عرض الفيديوهات. البرنامج متوافق مع أنظمة الويندوز للنواتين 32 و 64 بيت مجاني البرنامج مرفوع من الموقع الرسمي لتحميل النسخة 32 https://www.************/wf2llows0zrz النسخة 64 https://www.************/bwo6pthfn4v1 التحميل النسخة 32 https://www.************/wf2llows0zrz النسخة 64 https://www.************/bwo6pthfn4v1