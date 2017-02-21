طريقة تحضير كيك المول العجيب راقية بالفواكه و الكريم باتيسيير سهلة و بسيطة

طريقة تحضير كيكة المول العجيب راقية بالفواكه و الكريم باتيسيير سهلة و بسيطة ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻜﻴﻚ: ﻛﺄﺱ ﺧﻠﻴﻂ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ ﻛﺄﺱ ﺳﻜﺮ ﺳﻨﻴﺪﺓ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ 3 ﺑﻴﻀﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺩﺍﻧﻮﻥ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﻧﻲ 2 ﺳﺎﺷﻴﺎﺕ ﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻴﻜﻨﺞ ﺑﻮﺩﺭ 1 ﺳﺎﺷﻲ ﺳﻜﺮ ﻓﺎﻧﻲ 220 ﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ مقادير كريم باتيسيير 3 ملاعق كبار سكر سنيدة 1/2 لتر من الحليب 2 ملاعق كبار بودر كريم باتيسيير للتزيين: فواكه (كيوي ، موز ، تفاح ، فريز) فريميسيل شوكولا نباج طريقة التحضير في إناء نضع قبصة ملح و سكر سنيذة ثم نضيف ثلاث بيضات ونطرب الكل جيدا حتى يتضاعف حجم الخليط و يصبح متجانسا. بعد ذالك نضيف الزيت و كاس ممزوج بين عصير الحامض والليمون مع الاستمرار في التحريك ثم نضيف كاس من الياغورت و الدقيق مع الخميرة الكيماوية شيئا فشيئا حتى يتجانس الخليط. ندهن المول العجيب بالزبدة ونرشه بقليل من الدقيق ثم نفرغ الخليط و ندخل الكيك إلى الفرن الساخن لمدة 45 دقيقة. بعد ذالك نضع الكريمة وسط الكيك و نسقي الجوانب بالنباح ثم نزين وسط الكيك أي فوق الكريمة بالفواكه (قطع الموز، كيوي ، الفراولة ، التفاح) أخيرا نرش بشعرية الشكلاط على الكيك بأكمله لتكتسب جمالية ونقدمها بالصحة والراحة. لتحضير الكريمة نضع في كاسرول نصف لتر حليب و ملعقتين من الحجم الكبير من بودرة لاكريم باتيسير وثلاث ملاعق من سكر سنيذة ونضع الكل على النار متوسطة مع التحريك دون توقف إلى آن يصبح الخليط متماسك على شكل كريمة. لمشاهدة الطريقة بالفيديو :