Oukitel تؤكد مواصفات هاتفها القادم K10000 Max ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏25 جويلية 2017 على 06:58.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel عن المواصفات الكاملة للهاتف القادم K10000 Max

    وهو ثالث هاتف من الشركة سيأتي ببطارية كبيرة بحجم 10000 ميلي امبير !!

    هذا الهاتف الذي سيكون مزود بحماية قوية ضد الكسر وايضا ضد الماء والغبار ..


    هيكل الهاتف سيكون مصنوع من مواد تتحمل الكسر والصدمات والغبار وتسرب الماء

    يعني حماية متكاملة

    البطارية ستكون بحجم 10000 ميلي امبير ..

    الكاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل

    فلاش قوي للتصوير او الاستخدامات الاخرى

    وجود حساس الجيروسكوب وايضا حساس البوصلة

    سيكون متوفر بلونين : الاسود - الاخضر

    الوزن 337 غرام

    نظام اندرويد 7 نوجا

    معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك بموديل MT6573

    ذاكرة داخلية 32 غيغا

    رام 3 غيغا

    شاشة بحجم 5.5 بدقة Full HD

    كاميرا بدقة 13 ميغا

    امامية بدقة 8 ميغا

    بطارية 10000 ميلي امبير مع شاحن سريع بقوة 9V/2A

    يدعم كل الشبكات 2g-3g-4g

    مدخلين لبطاقة الاتصال سيم

    مدخل لكرت الذاكرة

    مدخل USB-C

    وجود حساس للبصمة

    هذا الهاتف مخصص للاشخاص محبي السفر والتخييم والذهاب للاماكن البعيدة

    لقدرته على الصمود بدون شحن لفترة طويلة وايضا تحمل الصدمات والماء والغبار

    ويمكن حجز الهاتف من الموقع الرسمي والحصول على كوبون خصم بقيمة 50 دولار

    http://www.oukitel.com/advance.html\

    صور للهاتف

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    M-MAX, ‏25 جويلية 2017 على 06:58
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