السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أريد مساعدة منكم إخوة في الله، و بالأخص من الذين لديهم خبرة في التسوق عبر الانترنت. قمت بشراء هاتف عبر الانترنت من موقع gearbest وقد مضى على عملية الشراء أكثر من 70 يوما ولم يصلني الهاتف إلي غاية اليوم، كما أن الموقع أعطاني رقم التتبع وأفادني أن المنتوج قد وصل إلى بلد المشتري منذ 31 ماي 2017، وكنت في كل مرة أذهب إلى مركز البريد القريب من مقر سكن للاستفسار حول الطرد الخاص بي، فيقولون لي انه لم يصل إليهم طرد خاص بي. لدى أرجوا منكم إخوة الكرام مساعدتي في كيفية الحصول على الطرد الخاص بي أو على الأقل إسترجاع المال إن أمكن ذلك وشكرا