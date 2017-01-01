دواعي شد الوجه بالليزر؟

افضل التقنيات لشد الوجه ...وعلاج الترهلات شد الوجه بالليزر اصبح ضرورة لكي تمتعي بوجه صحي ومتألق و جلد ناعم نضر والتخلص من تجاعيد وترهلات الجلد اسباب ظهور التجاعيد:- تتعرض البشرة لكثير من العوامل الكفلية بظهور التجاعيد حتي في حالات الشباب صغير السن مثل: الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسب والتليفزيون - السهر والنوم المتاخر – فقدان الوزن في فترة قصيرة – سوء التغذية – التوتر والقلق واضرابات المذاج وسوء الحالة النفسية بشكل عام – استخدام مستحضرات كميائية بشكل مبالغ فية ,التدخين والتعرّض لأشعة الشمس والتوتر والإرهاق والحمل والولادة واتباع نظام غذائي مليء بالدهون, وعدم استخدام واقي من الشمس وذلك لحماية البشرة الحساسة والذى سوف يحجب الاشعة الفوق بنفسجية الضارة. دواعي الخضوع لعمليات شدالوجه بالليزر:- ظهر التجاعيد وعلامات على بشرة الوجه أولاً، مما يكشف عمر المرأة الحقيقي. هذه التجاعيد تبدأ بالظهور على الجبين والرقبة وتمتد إلى خطّ الفك ومن ثم الخدود. يعدّ البوتوكس والفيليرز وزرع الخيوط في الوجه من الخطوات غير التجميلية التي تساعد في الحصول على وجه مشدود. ولكن هذه الخطوات هي غير دائمة وتتطلب إجراء تعديلات عليها كل فترة، مما يدفع المرأة الى اختيار عملية شدّ الوجه بالليزر التي تعتبر أبدية. تساعد في معالجة البشرة من التجاعيد الصغيرة. خلال هذه العملية، يتم التخلّص من الجلد الزائد والدهون من الوجه. بعد ذلك، يتم شدّ العضلات بأشعة الليزر. عملية شدّ الوجه بالليزر تمنحك بشرة مشدودة وطلة أكثر شباباً تدوم لفترة طويلة جداً. بعد هذه العملية، تحتاجين الى أسبوع من الراحة واستخدام بعض الكريمات التي تخفف من الكدمات. كم من الوقت تستغرق عملية شد الوجه؟ تستغرق هذه العملية حوالي ساعة الى ساعة ونصف الساعة ولا تحتاج الى تخدير كامل، ليست لديها اثار ايجابية. فوائد ومزايا استخدام الليزر كحل علاجي للبشرة المجعدة والمترهلة:- علاج الندوب والتجاعيد وغيرها بالبشرة بشكل دائم وفق اتباع تعليمات الطبيب مقدم من ماجيك استاتيك اكبر المراكز الطب التجميلي في تركيا