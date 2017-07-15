ابدا مشروعك حالا بأرباح ممتازه

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aeman, ‏31 جويلية 2017 على 14:59.

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    ابدا مشروعك حالا بأرباح ممتازه

    خط انتاج الفحم المضغوط تصنيع الشركة العصرية للصناعات الهندسية

    ندعمك بكل الخبرات اللازمه لمشروع انتاج الفحم من مخلفات وبواقي

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    لدينا خطوط انتاج الفحم المضغوط خبرة 12 سنه في هذا المجال

    خامات متوافرة ندعمك بأماكنها مع دعم فني طوال الوقت

    ومن مميزات انتاج الفحم المضغوط

    واسرار صناعة وانتاج الفحم المضغوط من المخلفات

    اعرف واتطلع علي كل التفاصيل الحقيقية لهذه الصناعه

    يعد الان الفحم المضغوط من اهم الصناعات التحويليه والتي تعتمد علي التخلص من مخلفات انتاج وتداول الفحم الطبيعي

    حيث يتم تصنيع الفحم اولا بطحن المخلفات الفحمية ثانية يتم خلط الفحم المطحون مع النشاء الغذائي وبعض المواد الرابطه الاخري

    ثالثا ينتقل الخليط لمكبس خاص وذلك لتشكيل الفحم المخلوط بواسطه ضغطة لأشكال مختلفة

    وكما هو مبين بالصور المرفقة

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    الشركة العصرية للصناعات الهندسية | خطوط انتاج الفحم


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    aeman, ‏31 جويلية 2017 على 14:59
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