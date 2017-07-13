ابدأ مشروعك الصغير باقل التكاليف بمساعدة الشركة العصرية للصناعات الهندسية ماكينة التشكيل الحراري للبلاستيك فاكيوم تعتبر عمليات التشكيل الحراري لألواح البلاستيك واحدة من العمليات الرئيسية في صناعة البلاستيك كما أنها واحدة من اقدم العمليات في هذه الصناعة ومع بداية القرن العشرين جرت محاولات مبدئية في تشكيل الرقائق السليلوزية ثم تطورات العملية بسرعة في سنوات قليلة نتيجة الاختراعات المتوالية في مكائن التشغيل والتطورات التي أدخلت على خواص المواد المستخدمة بغرض تحسين خواصها مما يساعد على سهولة تشكيلها مما أوجد لدينا الآن نوعيات مختلفة من الرقائق اللدنة ذات الأشكال المتباينة. تقدم الشركة العصرية للصناعات الهندسية ماكينة التشكيل الحراري للبلاستيك فاكيوم الان يمكنك إنتاج آلاف الأشكال البلاستيكية بماكينة واحدة فقط ماكينة الفاكيوم الجديدة تعمل علي ألواح البلاستيك PVC و ألواح الاكيرليك أو ألواح البوليسترين يمكنك إنتاج :: 1. شنط وحقائب مختلفة الأشكال 2. عبوات الشيكولاته 3. العبوات الدوائيه 4. تغليف العاب اطفال متعددة 5. عبوات تعبئة البيض والفواكه 6. مانيكانات عرض الملابس 7. اطباق متعددة الاشكال 8. لوحات زخرفية وقرأنية 9. لوحات تعليميه وارشادية بارزة وملونه 10.تغليف معدات 11.تغليف سلك المواعين وتغليف كتير من المنتجات أطلق العنان لخيالك لصنع آلاف المنتجات التي يحتاجها سوق التعبئة ماكينة الفاكيوم الجديدة من إنتاجنا لا تحتاج إلي خبرة في تشغيلها فقط تدريب لا يستغرق أكثر من ساعة سارع بالاتصال بنا وابدأ مشروعك المربح الآن لإنتاج آلاف المنتجات البلاستيكية مع ضمان عام علي الماكينة والتدريب و جميع الخامات المستخدمة متوافرة ورخيصة وندلك على المكان المخصص وندلك علي متخصص الاسطمابات لتفاصيل اكتر اضغط هنا الموقع الالكترونى الشركة العصرية للصناعات الهندسية | ماكينات فاكيوم يوتيوب أو التواصل عبر البريد الإلكتروني vipmarketing654@gmail.com او التواصل عبر الجوال مباشر او وتس اب فايبر من داخل مصر 01020339912 من خارج مصر 00201020339912 http://www10.0zz0.com/2017/07/13/17/567576825.jpg http://www10.0zz0.com/2017/07/13/17/850400992.jpg http://www13.0zz0.com/2017/07/13/17/669673864.jpg http://www11.0zz0.com/2017/07/13/17/850048771.jpg http://www11.0zz0.com/2017/07/13/17/310048130.jpg w12.0zz0.com/2017/07/15/12/589567059.jpg