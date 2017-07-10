عايز مشروع مربح وتكسب 7000 جنيه فى الشهر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aeman, ‏31 جويلية 2017 على 15:11.

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    قـــــــــــبل فوات الاوان وغلاء الاسعار الحق عرض الشركة العصرية خصم ١٠٪
    عايز مشروع مربح وتكسب 7000 جنيه فى الشهر
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    السعر 33000 الف جنيه مصرى
    وتوجد امكانية التشغيل الكهرباء على
    380
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    او ماكينة ديزل
    والسعر للديزل او الكهرباء 220 مختلف على حسب الطلب
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    aeman, ‏31 جويلية 2017 على 15:11
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