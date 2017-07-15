فاترينات عرض دوارة بالاناره باسعار خيالية للمحلات والمتاجر والمولات التجارية استندات وفاترينات عرض دوارة لعرض الاكسسورات واللوازم المكتبية يتميز بتوفير المكان ويلفت الانظار وملحق به اضائة يمكن التحكم بها موديلات متعددة - ارتفاع الاستاند 193 سم - عرض الاستاند 54 سم - عدد الارفف 4 - الاستاند زجاج 6 مم والارفف 6 مم - اضائة لمبات لد داخلية - محرك قوي بمخفض حركة - ضمان سنه علي الاستاند - لدينا اشكال كثيرة متعددة ونلبي جميع متطلبات العملاء من اي مقاسات خاصة صفحتنا علي الفيسبوك استندات عرض دوارة للاستفسار والطلبات من داخل مصر01091229191 واتساب من خارج مصر 00201091229191 واتساب http://www12.0zz0.com/2017/07/15/16/653255651.jpg