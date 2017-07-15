أصنع مستقبلك الأن مشروع برأس مال 5000 جنيه

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aeman, ‏31 جويلية 2017 على 15:16.

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    aeman :: عضو منتسِب ::

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    أصنع مستقبلك الأن مشروع برأس مال 5000 جنيه



    الان بمصر
    يمكنك ان تمتلك مشروعك الخاص باقل من 5 الاف جنية
    مشروع بجهاز واحد فقط
    مشروع جهاز عمل وتكسية القطيفة والشمواه علي جميع الاسطح
    مشروع حصري والاول من نوعه بمصر والعالم العربي
    مشروع تكسية طابلوه ودواخل السيارات بالقطيفة والشمواه
    لدينا ثلاثة موديلات بقدرات مختلفة
    بتكلفة 4500 جنية للجهاز المدمج
    وبتكلفة 6500 جنية للجهاز المتوسط للعمل علي القطع الكبيرة
    وبتكلفة 8500 جنية للجهاز ذات القدرة الكبيرة ويمكن العمل به حتي علي الحوائط
    سعر بودرة القطيفة 165جنية للكيلو جرام
    يغطي الكيلومن بودرة القطيفة 6 متر مربع
    ضمان سنة علي الجهاز
    لمشاهدة فديوهات الشركة العصرية
    العنوان شارع الترولي بمدينة السلام القاهرة وممكن من علي الدائري من خلال نزلة مؤسسة
    الزكاه بعد المرج
    للاستعلام القاهرة 01091229191 علي الواتساب فقط
    ومن خارج مصر 00201091229191
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    aeman, ‏31 جويلية 2017 على 15:16
    #1

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