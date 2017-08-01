هاتف OUKITEL K3 قادم ببطارية كبيرة وبتصميم مشابه لهواتف سوني !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالم الهواتف الذكية من الامور المهمة هي البطارية الكبيرة .. وذلك من اجل استعمال الهاتف اكبر مدة ممكنة .. خاصة مع الاستعمال الطويل للهاتف هذه الايام في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي او التقاط الصور او الاستماع للموسيقى لكن عادة عندما تكون بطارية الهاتف بحجم كبير .. يكون تصميمه ضخم وغير ناجح بشكل عام الان شركة Oukitel غيرت هذا الكلام وستصدر هاتف K3 بتصميم مميز جدا ويحتوي على مواصفات قوية وبطارية ضخمة ! التصميم سيكون مشابه لهاتف Sony Xperia XZ وسيكون شكله وتصميمه مناسب لرجال الاعمال او الاشخاص الذي يبحثون عن هاتف بشكل جميل ومواصفات قوية حيث سياتي الهاتف ببطارية ضخمة بحجم 6000 ميلي امبير كاميرا مزدوجة من الخلف 16-16 ميغا بيكسل كاميرا مزدوجة من الامام يعني سيكون اول هاتف ذكي يحوي اربعة كاميرات ! تصميم مميز للغطاء الخلفي للهاتف مواصفات شبه متكاملة لهذا الهاتف بطارية ضخمة للصمود لوقت طويل كاميرا بدقة عالية لالتقاط الصور معالج ثماني النواة لاعطاء اداء سريع وقوي للهاتف شكل وتصميم جذاب للهاتف ذاكرة كبيرة سعر منافس ومناسب لكل المستخدمين وهذه بعض الصور لتصميم الهاتف للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة : OUKITEL Smartphone -------------------------