كل ما تود معرفته لتكون مبرمجاً عند جوجل ليس هناك شك أن جوجل توظف أمهر المهندسين والمبرمجين في معظم أنحاء العالم . مؤخرا قامت شركة جوجل بانشاء صفحة منفصة على موقعها الرسمي تضم توصيات الشركة ونصائح لكل المبرمجين الذي يريدون الإنضام اليها، كما تعرض عليهم كذلك بعض دورات وأدوات للتعليم عبر الإنترنت التي يحتاجها جميع المهندسين والمبرمجين . توصيات من أجل التعلم 1 . دورات في مقدمة إلى علم الحاسوب: استكمال دورة تمهيدية في علم الحاسوب. دورة علوم الحاسوب 101 2 . تعلم كيفية برمجة برنامج واحد على الأقل في لغة OOP: C ++، جافا، بيثون: للمبتدئين: تعلم البرمجة: الأساسيات ،Google's Python Class ،مقدمة في البيثون ... لتوسطي الخبرة : تصميم برامج كمبيوتر، تعلم كيف تقوم بإنشاء كود عالي الجودة ، دورة في لغات البرمجة ... 3. تعلم البرمجة باللغات الأخرى منها : جافا سكريبت،CSS،HTML،Ruby،PHP،C، Perl، Shell،Lisp، Scheme. المصادر : w3school.com - HTML Tutorial, CodeAcademy.com 4. تعلم كيفية اختبار الأكواد البرمجية : Software Testing ,Software Debugging 5. تطوير التفكير المنطقي ومعرفة الرياضيات المتقطعة : الرياضيات لعلوم الحاسوب 6. فهم الخوارزميات وهياكل البيانات: الدورة التمهيدية حول الخوارزميات ، دورة تمهيدية في كورسيرا في علم خوارزميات ( جزء 1 و جزء 2 )، هياكل البيانات، وأنواع ، كتاب عن الخوارزميات. 7. فهم أنظمة التشغيل: دورة علوم الحاسب الآلي 162 8. استكشاف الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي | مقدمة إلى الروبوتات الذكاء الاصطناعي | معالجة اللغة الطبيعية الذكاء الاصطناعي | تعلم الآلة 9. علم التشفير: التشفير I تطبيق التشفير : علم الأسرار 10.علم البرمجة المتوازية: البرمجة المتوازية غير متجانسة توصيات للعمل والتطبيق 1. إنشاء موقع، وبناء الخادم الخاص بك، أو إنشاء الروبوت: قائمة المشاريع أباتشي ، Google Summer of Code ،الصفحة الخاصة بالمطورين من جوجل . تطوير جزء صغير من نظام أوسع، وقراءة وفهم الكود. الموارد الداعمة: جيثب ، fogcreek . 2. العمل صمن فريق : سوف تتعلم من الآخرين، وتعلم العمل الجماعي. 3.تطوير مهارتك البرمجية ومعرفة الخوارزميات: codejam ، ACM ICPC. 4. تعليم الآخرين. 5.التدريب لدى جوجل : google.com/jobs