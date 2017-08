عندما تريد أن تأخد كورس و تأخد معاه شهادة مجانا

عندما تريد أن تأخد كورس و تأخد معاه شهادة مجاناإليك هاته المواقع الأكثر من رائعة1- موقع آليسون Alison: هو موقع تعليمي مجاني بشهادات معتمدة يحوي على كم هائل من الكورسات في مختلف المجالات مثل "البرمجة- لغة الانجليزية- إدارة أعمال- تنمية بشرية – دورات الكمبيوتر وغيرها الكثير"2- موقع Coursera: هو موقع مهتم بشئون التعليم بالشراكة مع كبرى الجامعات في العالم لإتاحة تقديم برامجها التعليمية مجانا على الإنترنت لملايين البشر بدلاً من المئات المسجلين في هذه الجامعات فقط، هدفهم هو تعزيز قوة البشر بالتعليم لتغيير حياتهم وحياة أسرهم والمجتمع الذي يعيشون فيه للأفضل. التسجيل في الموقع يتم يتم بواسطة أسمك والبريد الالكتروني الخاص بك.3- The University of Reddit: هي تعد من الجامعات الحرة التي تقوم بتوفير فرص التعليم العالي بالمجان.4- UDACITY: يعد أفضل موقع لتعليم دورات الحاسب الآلي المجانية وبيانات العلوم والرياضيات من خلال فصول دراسية عبر الانترنت.5- MIT Open CourseWare: لتعليم دورات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو يعد أكبر معهد في العالم ، والأفضل على المستوى العالمي في مجال تدريس العلوم الهندسية .6- Open Culture: هو موقع يحوي على كورسات مجانية في مختلف التخصصات والمجالات بالإضافة لقراءة الكتب وأشرطة الفيديو والأفلام.7- No Excuse List: يحوي هذا الموقع على كم هائل من الدورات التدريبية المجانية .8- Open YALE Courses: دورات جامعة ييل المفتوحة يقدم محاضرات ومواد أخرى من دورات كلية ييل مجاناً عن طريق شبكة الإنترنت. الدورات التي تمتد عبر النطاق الكامل لتخصصات الفنون الحرة، بما في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والعلوم الفيزيائية والبيولوجية.9- Khan Academy: تعلم مجاناً في الرياضيات، الفن، برمجة الحاسوب، الاقتصاد، الفيزياء والكيمياء، والبيولوجيا، والطب، التمويل، التاريخ وغيرها الكثير من العلوم والفنون.فهي مؤسسة تربوية غير هادفة للربح.10- Zooniverse: هذا الموقع للمهتمين بالطبيعة فهو يقوم بتدريس العلوم والثقافة ، يحوي على عدد هائل من الدراسات المثيرة الذي يقوم بتدريسها بالمجان.11- TUFTS Open CourseWare: يحتوي على موارد تعليمية مجانية ومفتوحة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.12- How Stuff Works?: يفسر آلاف المواضيع باستخدام أشرطة الفيديو والرسوم التوضيحية حيث يمكنك أن تتعلم كيف يعمل كل ش13- Harvard Medical School Open Courseware: مدرسة هارفارد الطبية تقدم كورسات ودورات تدريبية بالمجان من خلال موقعها14- VideoLectures.NET: يعد هذا الموقع أكبر اكاديمية على الانترنت يحتوي على فيديوهات ومحاضرات في مختلف المواضيع والتخصصات.15- TED: تيد هي اختصار لتكنولوجيا ترفيه وتصميم يحوي على محاضرات تعليمية وتحفيزية من قبل أمهر المهنيين من مختلف أنحاء العالم.​