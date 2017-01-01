موقع لتشغيل وتجربة الأكواد البرمجية اون لاين لأزيد من 60 لغة برمجة ومن متصفحك مباشرة !



إذا كنت مطورا و كنت بحاجة الى أداة متعددة الاستعمالات للعمل على الانترنت، فاقترح عليك تجربة "Ideone " الذي يسمح لك بتجربة الأكواد البرمجية اون لاين لأكثر من 60 لغة برمجة !



هو موقع مصمم ليعمل كأداة تكميلية للاختبار والتحقق من عمل اجزاء من الاكواد البرمجية لمختلف لغات البرمجة كـالجافا،Objective-C،Python،Ruby،PHP الخ من اللغات . من خلال هذا الموقع يمكنك تشغيل هذه الأكواد بدون الحاجة لتحميل برامج من أجل ذلك .



يمكنك العمل في الموقع بدون الحاجة للتسجيل ، لكن إذا كنت تفضل انشاء حساب في الموقع فهو مجاني .الموقع سيفيدك بكل تأكيد سواء كنت محترفا أو مبتدىء تتعلم البرمجة ،إذ يمكنك من خلال الموقع تجربة ما تعلمته بدون تحميل برامج لحاسوبك . كما يمكنك ايضا من الاستفادة من الأكواد البرمجية التي يتم إضافتها للموقع

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