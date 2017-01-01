توجد العديد من الدول التي تقوم بحجب مواقع مثل فيس بوك ويوتيوب وتويتر، وهي من المواقع التي يستخدمها اي متصفح للانترنت بشكل يومي فحجب مثل هذه المواقع يؤثر بشكل سلبي على اي متصفح للانترنت في اي مكان بالعالم برنامج فتح المواقع المحجوبة الجديد لجميع الاجهزة يقوم البرنامج بفك الحجب عن جميع المواقع والعمل على كسر قيود الانترنت وتخطي جميع الحواجز و الوصول الى الحرية المطلقة في تصفح الانترنت حيث يعمل البرنامج على منح المستخدم هوية مزيفة يقوم من خلالها بالدخول على مواقع الانترنت والتصفح من خلالها بمطلق الحرية حيث انه بتلك الهوية الوهمية يتمكن من زيارة جميع المواقع دون تتبع من اي شخص لنشاطه على شبكة الانترنت للحصول على البرنامج من خلال الرابط التالي فك الحظر عن جميع مواقع الانترنت ولكل الاجهزة - برامج كسر البروكسي - كاسر بروكسي