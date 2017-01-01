هل تريد ان تتعلم البرمجة ؟ باقة من افضل الكتب جمعتها لكم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أحبتي في الله اليوم جميعت لكم منشور عن جميع الكتب التي نشرناها في الصفحتي على فيس يوك و تعد أحسن و أجمل الكتب التي يمكن أن تتعلم مجموعة من المجالات إن شاء الله و هذا المنشور لكي تجد فيه الكتاب الذي تريد أخي الكريم أختي الكريمة نبدأ على بركة على الله إليكم كتاب الخوارزميات للمبدع خالد السعداني رابط التحميل : http://r1x.pw/5ILTQ إليكم كتاب عن لغة سي و يعد أحسن و أفضل كتاب يمكنك أن تقرأه بالعربي عن لغة سي رابط التحميل :http://r1x.pw/eeVlrd إليك أفضل كتاب لتعلم كل من HTML و CSS رابط التحميل : http://r1x.pw/peWLO إليك أفضل لتعلم كل من HTML5 و CSS3 رابط التحميل : Download html5 and css3 pdf إليك أفضل كتاب لتعلم الجافا سكريبت رابط التحميل : http://r1x.pw/EBLuf0 أفضل تجميعة كتب لتعلم الجافا سكريبت رابط التحميل : http://r1x.pw/S7Cdi كتاب لتعلم تصميم الويب و برمجة مواقع الويب بكل إختصار رابط التحميل : http://r1x.pw/cyZDUeH كل ما تحتاجه لتعلم لغة php أحسن تجميعة بالعربية رابط التحميل : http://r1x.pw/cyZDUeH أفضل تجميعة لتعلم البوتستراب bootstrap رابط التحميل : http://r1x.pw/JldfHW أفضل كتاب عن تعلم الجافا و سيعلمك من الصفر إلى الإحتراف كتاب كل شيء عن الجافا رابط التحميل : http://r1x.pw/cfHvG أفضل تجميعة لغة جافا ب أربع كتب تعلم و تمارين محلولة رابط التحميل : http://r1x.pw/iDAedv8 كتاب و لا أفضل عن تعلم أوامر نظام لينكس كل ما تحتاجه تجده في هذا الكتاب رابط التحميل : http://r1x.pw/Xujhsr أفضل عن تعلم أساسيات الهاكر الأخلاقي رابط التحميل : http://r1x.pw/djk3Ij تعلم أساسيات الأندرويد الأستوديو بالعربي رابط التحميل : http://r1x.pw/28A3Zd أفضل كتاب لتعلم الأردوينو في 10 أيام رابط التحميل : Download arduino pdf أفضل كتاب لتعلم لغة سي شارب رابط التحميل : http://r1x.pw/l3Ey لغة C++ كائنية التوجه أفضل كتاب يمكن أن تدرسه صراحة في OOP أو POO رابط التحميل : http://r1x.pw/RHLcBNu أفضل كتاب لتعلم التسويق بالعمولة CPA رابط التحميل : http://r1x.pw/V98qW ========= ملف به جميع دورات ليندا عن البرمجة تحميل تورينت و تخار الدورة التي تحتاجها 174 جيجا رابط التحميل : http://r1x.pw/9KlDEtjy =========