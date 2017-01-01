هل تريد ان تتعلم البرمجة ؟ باقة من افضل الكتب جمعتها لكم

الموضوع في 'ركن البرمجة - Programming' نشر بواسطة madridista, ‏4 أوت 2017 على 22:47.

  1. madridista

    madridista :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أحبتي في الله
    اليوم جميعت لكم منشور عن جميع الكتب التي نشرناها في الصفحتي على فيس يوك
    و تعد أحسن و أجمل الكتب التي يمكن أن تتعلم مجموعة من المجالات إن شاء الله
    و هذا المنشور لكي تجد فيه الكتاب الذي تريد أخي الكريم أختي الكريمة
    نبدأ على بركة على الله [​IMG]
    إليكم كتاب الخوارزميات للمبدع خالد السعداني
    رابط التحميل : http://r1x.pw/5ILTQ
    إليكم كتاب عن لغة سي و يعد أحسن و أفضل كتاب يمكنك أن تقرأه بالعربي عن لغة سي
    رابط التحميل :http://r1x.pw/eeVlrd
    إليك أفضل كتاب لتعلم كل من HTML و CSS
    رابط التحميل : http://r1x.pw/peWLO
    إليك أفضل لتعلم كل من HTML5 و CSS3
    رابط التحميل : Download html5 and css3 pdf
    إليك أفضل كتاب لتعلم الجافا سكريبت
    رابط التحميل : http://r1x.pw/EBLuf0
    أفضل تجميعة كتب لتعلم الجافا سكريبت
    رابط التحميل : http://r1x.pw/S7Cdi
    كتاب لتعلم تصميم الويب و برمجة مواقع الويب بكل إختصار
    رابط التحميل : http://r1x.pw/cyZDUeH
    كل ما تحتاجه لتعلم لغة php أحسن تجميعة بالعربية
    رابط التحميل : http://r1x.pw/cyZDUeH

    أفضل تجميعة لتعلم البوتستراب bootstrap
    رابط التحميل : http://r1x.pw/JldfHW

    أفضل كتاب عن تعلم الجافا و سيعلمك من الصفر إلى الإحتراف
    كتاب كل شيء عن الجافا رابط التحميل : http://r1x.pw/cfHvG
    أفضل تجميعة لغة جافا ب أربع كتب تعلم و تمارين محلولة
    رابط التحميل : http://r1x.pw/iDAedv8

    كتاب و لا أفضل عن تعلم أوامر نظام لينكس كل ما تحتاجه تجده في هذا الكتاب
    رابط التحميل : http://r1x.pw/Xujhsr
    أفضل عن تعلم أساسيات الهاكر الأخلاقي
    رابط التحميل : http://r1x.pw/djk3Ij

    تعلم أساسيات الأندرويد الأستوديو بالعربي
    رابط التحميل : http://r1x.pw/28A3Zd

    أفضل كتاب لتعلم الأردوينو في 10 أيام
    رابط التحميل : Download arduino pdf
    أفضل كتاب لتعلم لغة سي شارب

    رابط التحميل : http://r1x.pw/l3Ey
    لغة C++ كائنية التوجه أفضل كتاب يمكن أن تدرسه صراحة في OOP أو POO
    رابط التحميل : http://r1x.pw/RHLcBNu
    أفضل كتاب لتعلم التسويق بالعمولة CPA
    رابط التحميل : http://r1x.pw/V98qW
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    ملف به جميع دورات ليندا عن البرمجة تحميل تورينت و تخار الدورة التي تحتاجها 174 جيجا
    رابط التحميل : http://r1x.pw/9KlDEtjy
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    madridista, ‏4 أوت 2017 على 22:47
    #1
  2. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    سلام عليكم
    بارك الله فيك على هذه الباقة
    بالتوفيق للجميع
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏4 أوت 2017 على 23:46
    #2

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