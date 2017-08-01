فيديو يظهر قوة مقاومة الهاتف Oukitel K10000 MAX للماء والغبار !!

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏5 أوت 2017 على 07:04.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    [​IMG]



    اعلنت شركة Oukitel في وقت سابق عن الهاتف الجديد

    Oukitel K10000 MAX

    الذي ياتي ببطارية حجمها 10000 ميلي امبير مع شهادة IP68

    يعني انه مقاوم للماء والغبار والصدمات

    ولاثبات ذلك قامت بنشر فيديو يوضح قوة ومقاومة هذا الهاتف الجديد

    حيث يتم وضعه في الماء والاسمنت وغير ذلك من الاختبارات

    رابط الفيديو :



    حيث يظهر في الفيديو كيف يتم وضع الهاتف في الحوض الزجاجي ويتم وضع بودرة كيميائية فوقه

    ثم يوضع الماء وتتفاعل البودرة مع الماء وترتفع درجة حرارة الهاتف

    لكن دون ان يتأثر !!

    ويبقى يعمل بدون اي مشكلة

    لانه مصنوع من مواد تتحمل الصدمات والحرارة العالية او المنخفضة

    وايضا معزول جيدا لكي يتحمل الماء والغبار

    مواصفات الهاتف

    شاشة بحجم 5.5 انش بدقة FULL HD

    معالج ثماني النواة

    ذاكرة داخلية 32 غيغا

    رام 3 غيغا

    كاميرا خلفية بدقة 16 ميغا

    امامية بدقة 13 ميغا

    بطارية بحجم 10000 ميلي امبير

    خاصية الشحن السريع بقوة 9V/2A

    وجود حساس البصمة

    نظام اندرويد 7

    متوفر بلونين : الاسود بالكامل - الاسود والاخضر

    سيكون متوفرا في اول سبتمبر

    ويمكن الاستفادة من كوبون التخفيض لشراء الهاتف بنصف السعر

    Advance Sale
     
    M-MAX, ‏5 أوت 2017 على 07:04
    #1

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