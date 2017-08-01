فيديو يظهر قوة مقاومة الهاتف Oukitel K10000 MAX للماء والغبار !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel في وقت سابق عن الهاتف الجديد Oukitel K10000 MAX الذي ياتي ببطارية حجمها 10000 ميلي امبير مع شهادة IP68 يعني انه مقاوم للماء والغبار والصدمات ولاثبات ذلك قامت بنشر فيديو يوضح قوة ومقاومة هذا الهاتف الجديد حيث يتم وضعه في الماء والاسمنت وغير ذلك من الاختبارات رابط الفيديو : حيث يظهر في الفيديو كيف يتم وضع الهاتف في الحوض الزجاجي ويتم وضع بودرة كيميائية فوقه ثم يوضع الماء وتتفاعل البودرة مع الماء وترتفع درجة حرارة الهاتف لكن دون ان يتأثر !! ويبقى يعمل بدون اي مشكلة لانه مصنوع من مواد تتحمل الصدمات والحرارة العالية او المنخفضة وايضا معزول جيدا لكي يتحمل الماء والغبار مواصفات الهاتف شاشة بحجم 5.5 انش بدقة FULL HD معالج ثماني النواة ذاكرة داخلية 32 غيغا رام 3 غيغا كاميرا خلفية بدقة 16 ميغا امامية بدقة 13 ميغا بطارية بحجم 10000 ميلي امبير خاصية الشحن السريع بقوة 9V/2A وجود حساس البصمة نظام اندرويد 7 متوفر بلونين : الاسود بالكامل - الاسود والاخضر سيكون متوفرا في اول سبتمبر ويمكن الاستفادة من كوبون التخفيض لشراء الهاتف بنصف السعر Advance Sale