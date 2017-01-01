في قرار مفاجئ .. تركيا تمنح الجنسية ل 7000 سوري أخبار تركيا - نيو ترك بوست أشار الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية - مديرية النفوس والمواطنة التركية ، صباح يوم 4 أغسطس 2017 ، عن تغير حالة الاستعلام عن الجنسية التركية لبعض السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة ادراج اسمائهم إلى لائحة قرار منح الجنسية ، وقد ظهرت رسالة على الموقع للمتقدمين تفيد بما يلي : “بعد التأكد من تحقيقك الشروط المطلوبة للجنسية وفق القانون الناظم تم الاقرار بمنحك الجنسية التركية، وفي إطار وعيك لحقوقك وواجباتك تجاه الدولة التركية نبارك لك ونتمنى أن تكون مواطناً محترماً لحقوق الانسان وحريته، وسيتم تبليغك بما يلزم من طرف الجهة المختصة”. وفي حديث مع أحد المتقدمين الذين تغيرت حالتهم الموجهة من قِبل مديرية النفوس في ولاية قهرمان مرعش ، أشار إلى أن المديرية ردت عليه قائلة بأن :” قوائم الجنسية ستوزع تباعاً إلى جميع الولايات اعتباراً من تاريخ اليوم 4 آب، وسيتم ارسال رسائل أو اجراء اتصال هاتفي من قبل مديرية النفوس لمن لهم أسماء في القوائم للمراجعة واستكمال الاجراءات، وسيتم اعطاء وصل مؤقت لمن يستكمل الاجراءات ومن ثم منحه الهوية التركية وتستغرق هذه العملية مدة تتراوح بين الشهر والشهر ونصف”. وطالما نشرت بعض الصحف التركية في وقت مضى بأن 7000 طلب جنسية استثنائية أصبح جاهزاً وقيد التصديق والتوقيع من قبل مجلس الوزارء التركي. وجدير ذكر أن العديد من رسائل الجنسية الاستثنائية أرسلت إلى بعض السوريين أصحاب الشهادات وأذونات العمل قبل أسبوعين من قبل إدارة هجرة عنتاب. ومن المتوقع بعد اقرار منح الجنسية للدفعة الأولى تغير حالة من هم في مرحلة البحث والتدقيق إلى مرحلة ادراج اسمائهم إلى لائحة اصدار القرار ولا سيما بأ البعض صار لهم في هذه المرحلة أكثر من 6 أشهر. أخبار تركيا الاستثمار في تركيا