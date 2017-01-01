فرصة عمل بالانترنت لكل جزائري (ة)

السلام عليكم و رحمة الله. اخواني الافاضل اقدم لكم اليوم تعريفا لشركة مارتشيب التي سطع نجمها مؤخرا و بقوة في الوسط الجزائري لما تقدمه من خدمات مهمة و تعطينا فرصة للعمل و النجاح. الفكرة بسيطة : عندك الانترنت في هاتفك او حاسوبك ؟ اذا كان جوابك نـــــعـــم فتستطيع فتح محل taxiphone من مكانك . الخدمات التي تقدمها الشركة : 1 - الفليكسي حيث يمكنك تعبئة رصيدك و رصيد أي شخص تريد بالمبلغ الذي تريد دون رسوم إضافية جميع الشبكات أوريدو_جيزي_موبليس ...24 / 24. ..7 / 7. مثلاً تريد أن تعبئ رصيد شخص ما بمبلغ 100 دج ....عندها يتم اقتطاع مبلغ 100 دج من حسابك و هذا الشخص يمنحك 110 دج أي فائدة 10 دج في كل 100 دج .....كيما أي طاكسيفون. 2-بطاقات الانترنت ايدوم و 4G حيث يمكنك شراء جميع البطاقات من حسابك و بجميع الأثمان وقت ما تشاء. 3-مفاتيح الكاسبارسكي حيث يمكنك الاستفادة من مفاتيح مضاد الفيروسات العالمي كاسبارسكي. 4-اشتراكات شبكة البي إن سبورت القطرية حيث يمكنك تجديد اشتراكك في باقات الشبكة أو التسجيل من جديد وقت ما تشاء و بأسعار تنافسية غير موجودة في السوق. و في المستقبل القريب فواتير الغاز و الكهرباء أيضا ستسددها من مكانك و العديد من المفاجآت و المزايا و كل هذا مقابل اشتراك سنوي قدره 4800 دج . ___________________________________________ هذا مايخص عروض الشركة و هناك كذلك العمولات الخاصة بالتسويق الشبكي يعني الريفيرال اذا رغبت في ذلك و هي على النحو التالي: كل شخص يسجل معك مباشرة في فريقك تستفيد من 1-عمولة مباشرة هي 1200 دج على كل شخص. ...يعني اذا سجل تحتك 10 أشخاص مباشرين تمنحك الشركة 12000 دج و تدفع في حسابك مباشرة . 2- عمولة 400 دج سنوياً على كل شخص حتى و إن كان غير مباشر لك ...مثلا إذا كان في فريقك 3 أشخاص و هؤلاء تحتهم 20 شخص لكل منهم .... يعني مجموع فريقك هو 63 شخص و تتقاض عمولة 63 في 400 دج. ....يعني 25200 دج سنوياً . كما أن هناك مستويات للعمل في الشركة و لكل مستوى عمولة خاصة به. اداوكم الان للتسجيل و ذلك عن طريق الرابط التالي : MNI في الخانة الاولى اكتب اسم المستخدم في الخانة الثانية اكتب الرقم السري في الخانة الثالثة أعد كتابة الرقم السري في الخانة الرابعة أكتب الايميل الخاص بك في الخانة الاخيرة sponsor اتركها كما هي . ملاحظة : هذا الرابط سيجعلك تسجل على حسابي و انا لا اجبر احدا على ذلك لكني اتمنى ان تسجل على حسابي كي نكون فريق و نعمل معا و فور تفعيل حسابك اتصل بي و سارسل لك 500 د.ج كهدية و تشجيع بعد التسجيل اذهب الى الايميل و ستجد رسالة من موقع مارتشيب اضغط على confirmer . مبروك انت مسجل لكن عليك دفع الاشتراك و هو بمبلغ 4800دج صالح لمدة عاااااااام كامل. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معي عبر الفيسبوك: Sattiroq mart و السلام عليكم و رحمة الله تعالى