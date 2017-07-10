مشروع جهاز عمل وتكسية القطيفة والشمواه علي جميع الاسطح

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:04.

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  1. نجلاء229

    نجلاء229 :: عضو منتسِب ::

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    دائما وأبدا هناك فرص لا ينتهزها إلا سعداء الحظ

    ابدأ مشروع حالا بأرباح 300%

    يمكنك ان تمتلك مشروعك الخاص باقل من 5 الاف جنية

    مشروع بجهاز واحد فقط

    مشروع جهاز عمل وتكسية القطيفة والشمواه علي جميع الاسطح

    مشروع حصري والاول من نوعه بمصر والعالم العربي

    مشروع تكسية طابلوه ودواخل السيارات بالقطيفة والشمواه

    لدينا ثلاثة موديلات بقدرات مختلفة

    بتكلفة 4500 جنية للجهاز المدمج

    وبتكلفة 6500 جنية للجهاز المتوسط للعمل علي القطع الكبيرة

    وبتكلفة 8500 جنية للجهاز ذات القدرة الكبيرة ويمكن العمل به حتي علي الحوائط

    سعر بودرة القطيفة 165جنية للكيلو جرام

    يغطي الكيلومن بودرة القطيفة 6 متر مربع

    ضمان 6 اشهر علي الجهاز

    صور لما يمكن عمله بالجهاز
    ليس هذا فقط بكثير شاهد الأن
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    نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:04
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