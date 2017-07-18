مشروع استاندات وفاتيربنات العرض

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:06.

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  1. نجلاء229

    نجلاء229 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جويلية 2017
    المشاركات:
    4
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    مصر
    استندات وفاترينات عرض دوارة لعرض الاكسسورات واللوازم المكتبية يتميز بتوفير المكان
    ويلفت الانظار وملحق به اضائة يمكن التحكم بها
    موديلات متعددة
    - ارتفاع الاستاند 193 سم
    - عرض الاستاند 54 سم
    - عدد الارفف 5
    - الاستاند زجاج 4 مم والارفف 6 مم
    - اضائة لمبات لد داخلية
    - محرك قوي بمخفض حركة
    - ضمان سنه علي الاستاند
    - السعر 2500 جنية مصري
    ونلبي جميع متطلبات العملاء من اي مقاسات خاصة
    صفحتنا علي الفيسبوك استندات عرض دوارة
    للاستفسار والطلبات
    من داخل مصر01091229191 واتساب
    من خارج مصر 00201091229191 واتساب
    لمشاهدة الصور من خلال الروابط الاتية:
    http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/811332007.jpg
    http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/219250033.jpg
    http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/897527516.jpg
     
    نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:06
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