مشروع استاندات وفاتيربنات العرض

استندات وفاترينات عرض دوارة لعرض الاكسسورات واللوازم المكتبية يتميز بتوفير المكان ويلفت الانظار وملحق به اضائة يمكن التحكم بها موديلات متعددة - ارتفاع الاستاند 193 سم - عرض الاستاند 54 سم - عدد الارفف 5 - الاستاند زجاج 4 مم والارفف 6 مم - اضائة لمبات لد داخلية - محرك قوي بمخفض حركة - ضمان سنه علي الاستاند - السعر 2500 جنية مصري ونلبي جميع متطلبات العملاء من اي مقاسات خاصة صفحتنا علي الفيسبوك استندات عرض دوارة للاستفسار والطلبات من داخل مصر01091229191 واتساب من خارج مصر 00201091229191 واتساب لمشاهدة الصور من خلال الروابط الاتية: http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/811332007.jpg http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/219250033.jpg http://www10.0zz0.com/2017/07/18/13/897527516.jpg