مشروع انتاج مشبك الغسيل ابدأ مشروع انتاج اقوي مشبك غسيل بمصر تعاقد فورا وادفع 5000 جنية فقك والباقي بعد التشغيل تعاقد واستلم مشروعك بعد 35 يوما وداعا لخطوط انتاج مشابك الغسيل الخشبية التقليدية والتي يلزمها مكان كبير وعمالة كثيفة وارباح قليلة علما بأن انتاج المشبك الخشبي كله مشاكل وغير امن بالمرة الان ننتج ونساعدك ونصل بك الي افضل مشروع لانتاج اقوي مشبك بمصر لا تدفع اكثر من 20 الف جنية شاملة ماكينة شرنك لتغليف المشبك بشكل رائع لا يحتاج الا غرفة صغيرة للانتاج العمالة المطلوبة لهذا المشروع هو عامل واحد فقط انتاجية 1000 دستة مشابك يومي سهل التوزيع والتسويق لانه يعالج مشاكل المشبك الخشبي ويعالج عدم متانة المشبك البلاستيكي يسعدنا اتصالك صفحتنا علي الفيسبوك الصناعات الخشبية المتطورة العنوان اخر شارع جسر السويس منطقة التجاريين القاهرة التواصل علي الواتساب 01091229191 من داخل مصر و من خارج مصر 00201091229191 http://www8.0zz0.com/2017/07/18/14/893841460.jpg http://www8.0zz0.com/2017/07/18/14/787803202.jpg http://www8.0zz0.com/2017/07/18/14/659822366.jpg