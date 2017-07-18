مشروع انتاج مشبك الغسيل

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:07.

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  1. نجلاء229

    نجلاء229 :: عضو منتسِب ::

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    ‏24 جويلية 2017
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    أنثى
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    مصر
    مشروع انتاج مشبك الغسيل

    ابدأ مشروع انتاج اقوي مشبك غسيل بمصر
    تعاقد فورا وادفع 5000 جنية فقك والباقي بعد التشغيل
    تعاقد واستلم مشروعك بعد 35 يوما
    وداعا لخطوط انتاج مشابك الغسيل الخشبية التقليدية
    والتي يلزمها مكان كبير وعمالة كثيفة وارباح قليلة
    علما بأن انتاج المشبك الخشبي كله مشاكل وغير امن بالمرة
    الان ننتج ونساعدك ونصل بك الي افضل مشروع لانتاج اقوي مشبك بمصر
    لا تدفع اكثر من 20 الف جنية شاملة ماكينة شرنك لتغليف المشبك بشكل رائع
    لا يحتاج الا غرفة صغيرة للانتاج
    العمالة المطلوبة لهذا المشروع هو عامل واحد فقط
    انتاجية 1000 دستة مشابك يومي
    سهل التوزيع والتسويق لانه يعالج مشاكل المشبك الخشبي ويعالج عدم متانة المشبك البلاستيكي
    يسعدنا اتصالك
    صفحتنا علي الفيسبوك الصناعات الخشبية المتطورة
    العنوان
    اخر شارع جسر السويس منطقة التجاريين القاهرة
    التواصل علي الواتساب 01091229191 من داخل مصر
    و من خارج مصر
    00201091229191
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    نجلاء229, ‏7 أوت 2017 على 10:07
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