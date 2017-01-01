الطماطم التركية تغزو الأسواق الأمريكية والأوروبية والكندية أخبار تركيا - نيو ترك بوست يبلغ قيمة ما تصدره منطقة “توربيلي” بولاية “إزمبر”، 60 ألف طن من الطماطم المجففة خلال العام الواحد إلى جميع دول العالم، وتتصدر كل من أوربا وأمريكا الدول المستوردة للطماطم التركي ، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 2.7 يورو، أي ما يعادل 11 ليرة تركية. جدير ذكره أن منطقة توربلي تزرع على مساحة 30 ألف هكتار، وتمتاز هذه المنطقة بأشعة الشمس والرطوبة المناسبة للزراعة وتجفيف محصول الطماطم، يتم الحصول على كيلو من الطماطم المجففة من 13 كيلو من الطماطم ،ثم يتم اختزالها وتصديرها بواسطة 10 مصانع واقعة بالقرب من المدينة. من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية بمنطقة توربيلي “عبد الوهاب أولجون”،إلى أن “أوروبا وأمريكا وكندا هم الأكثر استيراداً للطماطم التركية، لاستخدامها في صناعة البيتزا والمعجنات”. وهذا وأكد مستوردون من عدة دول أن الطماطم التركية تتميز بنكهة ولذة تختلف عن باقي أنواع الطماطم التي تنتجها دول منافسة لتركيا. أخبار تركيا الاستثمار في تركيا