عدة مواقع ومحرومه ايضا من خدمات الانترنت

المتنوعه .... وكثيرا ما نقابل عبارة هذه الخدمة

غير متاحة في بلدك ولكن مع

برنامج واصل برو لفتح المواقع المحظورة

تستطيع ان تقوم بفتح هذه المواقع والحصول

علي جميع خدمات الانترنت لانك تكون مخفي

عن اعين رقابة الانترنت تماما ​