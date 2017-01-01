برنامج واصل برو لفتح المواقع المحظورة

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة ن و د ي, ‏7 أوت 2017 على 21:37.

  1. ن و د ي

    ن و د ي :: عضو منتسِب ::

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    أنثى
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    مصر
    يوجد العديد من الدول التي تحرم سكانها من
    عدة مواقع ومحرومه ايضا من خدمات الانترنت
    المتنوعه .... وكثيرا ما نقابل عبارة هذه الخدمة
    غير متاحة في بلدك ولكن مع
    برنامج واصل برو لفتح المواقع المحظورة
    تستطيع ان تقوم بفتح هذه المواقع والحصول
    علي جميع خدمات الانترنت لانك تكون مخفي
    عن اعين رقابة الانترنت تماما ​

    وذلك عن طريق تغيير واخفاء الاي بي ip الخاص بك
    والحصول على ايبي وهمي تستطيع من خلاله
    التنقل بكل حرية على شبكات الانترنت والتمتع
    بجميع خدماته في امان تام
    وما يميز واصل برو عن بقية برامج كسر البروكسي
    هو انه يعمل مع اي متصفح فهو يدعم جميع المتصفحات
    لتحميل برنامج واصل برو من هنا​


     
    ن و د ي, ‏7 أوت 2017 على 21:37
    #1

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