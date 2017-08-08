تخفيضات على هواتف Oukitel بمناسبة مرور عام على افتتاح متجر Oukitel

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏8 أوت 2017 على 07:06.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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    اعلنت شركة Oukitel انه وبمناسبة مرور عام كامل على افتتاح متجرها في موقع Aliexpress

    فانها ستقوم بحسومات وتخفيضات على كل موديلات الهواتف

    حيث سيصل الحسم الى 30% لبعض الموديلات

    هاتف K6000 Plus ببطارية 6080 ميلي امبير وذاكرة 64 غيغا

    ورام 4 غيغا ومواصفات قوية سيحصل على حسم 16%

    حيث سيكون السعر 168 دولار فقط .


    هاتف K10000 Pro ببطارية 10000 ميلي امبير وذاكرة 32 غيغا

    ورام 3 غيغا سيكون الحسم 11% والسعر 178 دولار


    هاتف U11 Plus بكاميرا مزدوجة ومواصفات قوية سيحصل على حسم 29%

    والسعر سيكون 142 دولار


    هاتف U16 MAX بشاشة 6 انش ومواصفات ممتازة

    سيكون الحسم 21% والسعر 119 دولار



    هاتف U20 Plus بكاميرا مزدوجة وتصميم مميز سيكون الحسم 21%

    والسعر 89 دولار

    وللمزيد من الموديلات يمكنكم زيارة موقع المتجر

    Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com


    حيث سيكون هناك حسومات اخرى للذين يشترون اكثر من هاتف

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    M-MAX, ‏8 أوت 2017 على 07:06
    #1

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