تخفيضات على هواتف Oukitel بمناسبة مرور عام على افتتاح متجر Oukitel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انه وبمناسبة مرور عام كامل على افتتاح متجرها في موقع Aliexpress فانها ستقوم بحسومات وتخفيضات على كل موديلات الهواتف حيث سيصل الحسم الى 30% لبعض الموديلات هاتف K6000 Plus ببطارية 6080 ميلي امبير وذاكرة 64 غيغا ورام 4 غيغا ومواصفات قوية سيحصل على حسم 16% حيث سيكون السعر 168 دولار فقط . هاتف K10000 Pro ببطارية 10000 ميلي امبير وذاكرة 32 غيغا ورام 3 غيغا سيكون الحسم 11% والسعر 178 دولار هاتف U11 Plus بكاميرا مزدوجة ومواصفات قوية سيحصل على حسم 29% والسعر سيكون 142 دولار هاتف U16 MAX بشاشة 6 انش ومواصفات ممتازة سيكون الحسم 21% والسعر 119 دولار هاتف U20 Plus بكاميرا مزدوجة وتصميم مميز سيكون الحسم 21% والسعر 89 دولار وللمزيد من الموديلات يمكنكم زيارة موقع المتجر Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com حيث سيكون هناك حسومات اخرى للذين يشترون اكثر من هاتف -----------------------------