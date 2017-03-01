نقل عفش فى الكويت

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لاننا افضل فريق عمل متواجد فى الكويت شركتنا توفر لك خدمات مميزة لتفادى كل ذلك الجهد والتعب

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,فاننا نعتمد على افضل الايدى العاملة المدربة على أعلى مستوى للقيام بأعمال النقل والفك والتركيب والتغليف

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ونحن نعمل على تأمين كل المعدات للنقل مثل الرافعات والسيارات الصغيرة والكبيرة

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ولدينا الشاحنات الكبيرة التى سوف تأخذ اكبر عدد من الاثاث ولدينا ادوات التغليف المصنوعة من خامات عالية المستوى

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وهى تعبئة،تغليف،فك وتركيب وهى على حسب اختيار العميل وتتم تحديد الاسعار على حسب نوع الخدمة

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التى نقدمها لكم،نحن نقدم لكم خدمات نقل العفش باستخدام أحدث الآليات فى النقل وذلك لنضمن لكم الامان الكامل

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نقل الاثاث والمجال الممتاز بالشركة معنا النقل

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والتى تتميز فى نقل العفش لان يوجد بها الصناديق الكبيره التى تاخذ اكبر كميه من العفش والمنقولات

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والتى تكون مقفولة لتجنب اى مشكلات عند النقل كما ان شركه الكويت لنقل الاثاث

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بعد نقله الفرش فى المنزل بالكامل من جميع المنقولات

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وبطريقه ممتازة لنقل الاثاث والعمل لكل العملاء ويوجد لدى الشركه احدث الاساليب المتطوره فى نقل العفش

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والتى بدورها تنقل العفش بطريقه احترافيه ومهنيه تحافظ على العفش من اى ضرر يلحق بالعفش

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