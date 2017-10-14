ميزات أندرويد 8.0 (أوريو) بالتفصيل

أعلنت جوجل مؤخرًا عن إطلاق النسخة النهائية من أندرويد 8.0 – أوريو. ورغم أننا تحدثنا عن ميزات أندرويد 8.0 في عدد من المقالات المتفرقة، إلا أننا الآن وبعد الإطلاق الرسمي للتحديث، نجمع لكم هنا جميع الميزات الجديدة في التحديث. تحتوي القائمة على ما يقرب من الـ 40 ميزة. منها ميزات ظاهرة في واجهة الاستخدام ومنها ميزات خاصة بالمطورين حيث تتيح تطوير تطبيقات أفضل للهواتف العاملة بنظام أندرويد 8.0. ميزات أندرويد 8.0 – القائمة الكاملة وضعية الصورة داخل صورة Picture-in-picture mode تتيح هذه الوضعية للمستخدم إمكانية تصغير الفيديو مع إبقائه ظاهرًا بشكل عائم في زاوية الجهاز، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار في استخدام التطبيقات الأخرى أثناء الدردشة أو مشاهدة الفيديو بشكلٍ عام. الإشعارات حصلت الإشعارات في أندرويد 8.0 على الكثير من التحسينات والميزات وهي: تصنيفات الإشعارات Notification channels: تتيح هذه الميزة لمطوري التطبيقات إنشاء قنوات يستطيع المستخدم تخصيصها لكل نوع من أنواع الإشعارات التي يدعم التطبيق إظهارها. على سبيل المثال وفي تطبيق للدردشة يمكن للتطبيق أن يدعم إنشاء قناة إشعارات منفصلة لكل مجموعة من مجموعات الدردشة الجماعية ضمن التطبيق. ويمكن للمستخدم تخصيص كل قناة بصوت تنبيه معين أو فيما إذا أراد إظهار التنبيه الخاص بها على شاشة القفل وغير ذلك. نقاط الإشعارات Notification dots: وهي عبارة عن نقاط تظهر على أيقونات التطبيقات لتنبيه المستخدم بوجود إشعارات جديدة. وبالضغط المطوّل على الأيقونة تظهر نافذة صغيرة أعلاها يستطيع المستخدم من خلالها إلقاء نظرة سريعة على الإشعارات. الإغفاء Snoozing: يمكن للمستخدم عمل تأجيل (أو إغفاء) Snoozing للإشعارات بشكل يتيح إخفاء الإشعار لفترة زمنية قبل عودته للظهور مرة أخرى. مهلة الإشعار Notification timeout: يمكن للمطوّر تحديد مدة زمنية يختفي بعدها الإشعار في حال لم يقم المستخدم بفتحه بعد انقضاء المدة. ألوان الخلفية للإشعار: يمكن للمطورين تحديد لون خلفية للإشعار، وهذه الميزة خاصة فقط بالإشعارات ذات الأولوية العالية والتي من الضروري أن يُميزها المستخدم بلمحة سريعة مثل الإشعار الخاص باتجاهات قيادة السيارة أو الإشعار الخاص بوجود مكالمة هاتفية جارية. عرض المزيد من المحتوى ضمن الإشعار المُختصر (الذي لم يقم المُستخدم بتوسعته عبر السحب نحو الأسفل). الإكمال التلقائي Autofill من الأشياء التي تتطلب الكثير من الوقت بالنسبة للمستخدم هي إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو بيانات بطاقة الائتمان. يوفر أندرويد 8.0 طريقة لتعبئة مثل هذه النماذج تلقائيًا في حال موافقة المستخدم. مضاعفة سرعة الإقلاع أجرت جوجل تعديلات كبيرة على طريقة تشغيل وإعادة تشغيل الهاتف في أندرويد 8.0، بحيث قالت أن سرعة التشغيل قد تحسنت بشكلٍ كبير يصل إلى ضعف السرعة. تحسين استهلاك الطاقة يُساهم أندرويد 8.0 في تحسين أداء البطارية وذلك من خلال الحد من التطبيقات العاملة في الخلفية. ورغم أن الحد من عمل التطبيقات في الخلفية هو ميزة متوفرة في أندرويد منذ زمن إلا أن أندرويد 8.0 قام بتحسينها بحيث يتم إغلاق المزيد من التطبيقات التي لا يتم استخدامها، والتي يتوقع نظام التشغيل بأنه لن يتم استخدامها خلال الفترة القادمة وذلك بناءً على تحليل عادات المستخدم وطريقة استخدامه للتطبيقات. المشاركة الذكية Smart sharing يقوم أندرويد 8.0 بالتحليل للمحتوى الذي يريد المستخدم مشاركته، بحيث يتمكن نظام التشغيل من تمييز من إظهار التطبيقات المناسبة لمشاركته. على سبيل المثال لو التقط المستخدم صورة لفاتورة يقترح أندرويد تلقائيًا إرسالها لتطبيق لتتبّع المصاريف (في حال توفر هكذا تطبيق على الهاتف). وإذا التقط المستخدم صورة سيلفي يُظهر أندرويد تطبيقات التواصل الاجتماعي على رأس قائمة المُشاركة. الحماية من التطبيقات الضارة Google Play Protect حزمة من ميزات الحماية من أبرزها ميزة المسح التلقائي والدائم لجميع التطبيقات المُثبتة في الهاتف لضمان خلوها من الشيفرات الخبيثة. بحسب جوجل فإن خوارزميات المسح واكتشاف التطبيقات الضارة يتم تحسينها باستمرار لضمان خلو الهاتف من أي مخاطر أمنية. تقنيًا، فإن هذه الميزة بدأت بالتوفر لجميع أجهزة أندرويد التي تحمل النسخة الأخيرة من تطبيق Google Play Services لكن جوجل أعادت التأكيد عليها كإحدى ميزات Android Oreo أيضًا. مجموعة جديدة من رموز الإيموجي يقدم أندرويد 8.0 رموز إيموجي تم إعادة تصميمها وتحسينها، كما قامت جوجل بإضافة مجموعة من الأيقونات الجديدة والمتنوعة. التحديد الذكي للنص Smart Text Selection من ميزات أندرويد 8.0 تسهيل عملية تحديد النصوص وهي من الأمور المزعجة عادةً على الشاشات الصغيرة نسبيًا للهواتف خاصةً لو كان المستخدم يريد تحديد جزء معين من النص الموجود ضمن مساحة صغيرة. خاصية التحديد الذكي تستطيع توقّع النص الذي يريد المستخدم تحديده، حيث تستطيع الخاصية التعرف على الأشياء التي يقوم المستخدمون عادةً بنسخها مثل العناوين أو أرقام الهواتف وروابط الويب، إذ يكفي قيام المستخدم بالنقر المزدوج بشكلٍ تقريبي فوق النص المراد نسخه كي يتم تحديده ثم إما نسخه أو فتحه مباشرةً في التطبيق المناسب. المزيد في حساس البصمة أتاحت جوجل للمطورين إمكانية التعامل المباشر مع حساس البصمة بشكل يسمح بتخصيصه من خلال حركات التمرير الأفقي والعمودي فوق الحساس. على سبيل المثال يمكن لمطوري تطبيقات المتصفح إضافة خاصية تتيح تمرير الصفحة عبر التمرير فوق حساس البصمة، هذا سيكون مريحًا جدًا في الهواتف التي يقع حساس البصمة فيها في الجهة الخلفية للهاتف. تحسين طريقة حذف البيانات غير الضرورية لطالما أتاح أندرويد إمكانية عرض التطبيقات ومشاهدة مدى استهلاك كل منها للمساحة التخزينية. في أندرويد 8.0 عدلت جوجل طريقة عمل القائمة التي أصبحت تعرض التطبيقات ضمن تصنيفات، كتصنيفات الموسيقا والفيديو والألعاب وغير ذلك. هذا يُسهل على المستخدم تحديد التطبيقات الأكثر استهلاكًا للمساحة وحذف بياناتها غير الضرورية بسهولة. إعادة تفعيل الواي فاي تلقائيًا Auto-enable Wi-Fi في حال قام المستخدم بإلغاء تفعيل الاتصال اللاسلكي أثناء تواجده خارج المنزل، سيتم إعادة تشغيل الواي فاي تلقائيًا لدى العودة إلى المنزل (أو أي مكان آخر يحدده المستخدم). قد تبدو هذه ميزة صغيرة لكنها في الواقع مفيدة جدًا حيث قد يلجأ المستخدم لتعطيل الواي فاي خارج المنزل لسبب أو لآخر مثل تجنب اتصال هاتفه تلقائيًا بشبكة واي فاي عامة قد يكون الاتصال فيها بطيئًا أو معدومًا فيفضل المستخدم الاتصال عبر 4G. لكن عند العودة إلى المنزل قد ينسى المستخدم إعادة تشغيل الواي فاي فيستمر هاتفه باستهلاك حزمة بيانات الهاتف. مع هذه الخاصية إعادة ترتيب قائمة الإعدادات تراجعت جوجل عن التعديل الذي أدخلته على قائمة الإعدادات في نسخة أندرويد 7.0 (مارشميلو) وهو القائمة الجانبية المنزلقة التي تتيح الوصول السريع إلى قائمة الإعدادات أثناء وجود المستخدم ضمن إحدى الخيارات الفرعية. تم إلغاء القائمة الجانبية كما تم إعادة ترتيب أماكن بعض الإعدادات. طريقة أدق لمعرفة نسبة استهلاك التطبيقات للبطارية يتيح أندرويد ومنفذ فترة طويلة معرفة مدى استهلاك التطبيقات المختلفة في الهاتف لطاقة البطارية. لكن أندرويد 8.0 يعطينا تفاصيل أكثر دقة عن هذا، حيث يعرض أندرويد أوريو استهلاك التطبيق للبطارية أثناء عمله في المقدمة active use (أي الاستخدام الفعلي له)، وفي الخلفية background. هذا أفضل بكثير لأنه بات بإمكان المستخدم الحصول على معلومات دقيقة حول استهلاك التطبيقات للبطارية. على سبيل المثال لو رأيت أن تطبيقًا معينًا يستهلك الكثير من الطاقة أثناء عمله بالمقدمة فهذا طبيعي لأنه يعكس استخدامك الفعلي للتطبيق، فهذا يعني أنك ببساطة تستخدم التطبيق كثيرًا. لكن لو رأيت استهلاكًا عاليًا للتطبيق أثناء عمله في الخلفية فهذا يعني أنه على الأغلب تطبيق مُبرمج بشكل سيء ويستهلك الكثير من الطاقة حتى أثناء عدم استخدامه وحينها فقد يكون من الأفضل حذفه. تحديثات أسرع Project Treble من المفترض أن تقدم الأجهزة الجديدة التي ستتوفر بنظام أندرويد 8.0 زمنًا أسرع لوصول التحديثات، وذلك بفضل ما أطلقت عليه جوجل اسم Project Treble، وهو مشروع يتم فيه التعاون ما بين جوجل والشركات المُصنّعة للقطع الرئيسية كمعالجات الهواتف والشرائح الإلكترونية الأخرى، بحيث يتم وفقه عزل نظام التشغيل نفسه عن الإضافات البرمجية المطلوبة من مُصنّعي الشرائح عبر طبقة وسيطة أسمتها جوجل Vendor Interface أو VTS. هذه الطبقة البرمجية تتيح لشركات الهواتف إرسال التحديثات بشكل أسرع وتجاوز مرحلة انتظار شركات الهواتف تزويدها بالسواقات الجديدة من قِبَل شركات الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الهاتف كشريحة المودم مثلًا. هذا لا يعني أن مشكلة تأخر التحديثات قد تم حلها بالكامل، لكن بفرض Project Terble فمن المفترض أن يتم اختصار زمن إرسال التحديثات بشكل لا بأس به. وداعًا لمشاكل حلقة إعادة التشغيل Bootloop لأسباب عديدة قد يواجه المستخدم أحيانًا ما يعرف بمشكلة “حلقة إعادة التشغيل” Bootloop حيث يصل الهاتف إلى نقطة معينة أثناء إعادة التشغيل ويبقى فيها بشكل حلقة مفرغة حيث يقوم الهاتف بإعادة الإقلاع ضمن هذه الحلقة إلى ما لا نهاية. قد يكون لهذه المشكلة أسباب عتادية أو بمرمجية. في أندرويد 8.0 وجدت جوجل حلًا يُلغي هذه المشكلة في حال حدوثها. الخطوط القابلة للتنزيل Downloadable fonts سابقًا، وفي حال أراد المطوّر استخدام خطوط معينة ضمن تطبيقه غير متوفرة افتراضيًا في أندرويد، كان يتوجب على المطّور دمج الخطوط ضمن ملف APK الخاص بالتطبيق. مع أندرويد 8.0 وفرت جوجل خدمةً تتيح للتطبيق طلب الخطوط حيث تقوم هذه الخدمة بتنزيل الخط عبر الإنترنت وتوفيره للتطبيق. هذا سيساهم في تصغير حجم التطبيقات وتسريع عملية تثبيتها على الهاتف. التكبير والتصغير التلقائي لحجم الخط Autosizing TextView يتيح أندرويد 8.0 للمطوّر تصغير وتكبير حجم الخط تلقائيًا وذلك بحسب حجم الشاشة. في السابق كان هذا ممكنًا لكنه يتطلب مزيدًا من العمل على المطوّر لتحقيقه. الأيقونات المتكيّفة Adaptive icons تقوم العديد من الشركات المُصنّعة لأجهزة أندرويد باستخدام واجهاتها الخاصة التي تقوم بتعديل تصميم الواجهات الافتراضية لأندرويد، بما في ذلك تعديل شكل ظهور الأيقونات أو خلفيتها. مع أندرويد 8.0 أصبح بالإمكان تغيير شكل أيقونة التطبيق وفقًا للجهاز (أو اللانشر Launcher) الذي تم تنزيل التطبيق عليه ما يجعل جميع الأيقونات تبدو متجانسة من حيث الشكل. إدارة الألوان Color management أصبح بإمكان مطوري تطبيقات التصوير وتحرير الصور الاستفادة مع الشاشات الحديثة التي تعرض طيفًا أوسع من الألوان، بحيث يمكن لهذه التطبيقات عرض الصور بألوان أكثر تستفيد من إمكانيات الشاشة. الاختصارات المُثبّتة Pinned shortcuts يتيح أندرويد 8.0 للمطورين دعم ميزة الاختصارات المثبتة، التي تُمكّن المستخدم من تحويل واجهات أو خصائص معينة داخل التطبيق إلى اختصارات خاصة بها. تصنيفات التطبيقات App categories من ميزات أندرويد 8.0 إتاحته لمطوّر التطبيق تعريف التصنيف الذي ينتمي إليه تطبيقه مثل: تطبيق للتصوير، تطبيق للأخبار … الخ. هذا يُسهّل تصنيف التطبيقات المتشابهة لإظهارها جنبًا إلى جنب. Wi-Fi Aware تتيح هذه الميزة للتطبيقات التواصل مع الأجهزة القريبة منها عبر الاتصال اللاسلكي دون الحاجة لاتصال إنترنت أو لوجود جهاز توجيه (راوتر). هذا يمكن أن يتيح إرسال الصور من هاتف إلى آخر مجاور له بطريقة تشبه البلوتوث لكن بشكل أعلى سرعة وأكثر وثوقية. ورغم أن هذا ممكن حاليًا من خلال بعض التطبيقات إلا أن ميزة Wi-Fi Aware تعتمد على بروتوكول مختلف للاتصال اللاسلكي وهو يتطلب وجود دعم عتادي في الجهاز ما زال غير متوفر في الجيل الحالي من الهواتف. تحسين قابلية الوصول Accessability للمستخدمين ممن يعانون من مشاكل جسدية تمنعهم من استخدام الهاتف بطريقة عادية، حسّنت جوجل من خيارات قابلية الوصول. ورغم توفر هذه الخيارات سابقًا إلا أن جوجل سهلت الوصول إليها بشكل أكبر حيث يمكن للمستخدم الضغط على زري رفع وتخفيض الصوت معًا للحصول على اختصارات قابلية الوصول الثلاثة وهي: Switch Access و Select to Speak و Talkback. ميزات أخرى: تحسن تكيّف واجهات التطبيق مع قياسات الشاشة المختلفة تعديل على شكل وخيارات قائمة الإعدادات السريعة تحسين التطبيق الافتراضي لإدارة الملفات حجم أصغر للإشعارات الثابتة تحسين جودة الصوت بشكل كبير عبر سماعات البلوتوث خدمة جديدة للطباعة تُسهل عملية الطباعة بشكل فوري من الهاتف دون الحاجة لتثبيت أية إضافات خارجية تحسين دعم استخدام الفأرة ضمن التطبيقات أو الألعاب واجهة جديدة لأجهزة التلفاز بنظام Android TV تحسين الطريقة التي يمكن فيها للمطورين عرض الحركات الانتقالية Animation ضمن تطبيقاتهم تحسين الطريقة التي تتيح للمطورين اكتشاف الأخطاء bugs في تطبيقاتهم طريقة أسهل للمطوّرين تتيح طريقة أسهل وأكثر فاعلية للتعامل مع البيانات المخزنة مؤقتًا Cached data للتطبيقات تحسينات تُسهل على المطورين التعامل مع ملفات الوسائط المتعددة دعم معيار البلوتوث منخفض الطاقة الخامس BLE 5.0 وتحسينات أخرى على البلوتوث