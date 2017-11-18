اسرار القوى الخفية التي بداخلك المستقبل المثمر والنجاح هو أكثر ما يشغل تفكيرنا في هذا الوقت، لكن حتى نصل لهذه النقاط علينا أن نتعلم كيف نضع استراتيجيات للتحكم بالجسد والعاطفة والعلاقات، وايضاً النفكير بشكل صحيح في أمورنا المالية ومختلف جوانب الحياة. أنتوني روبنز – مؤلف كتاب أيقظ قواك الخفية يقدمفي كتابه الأسلوب الأمثل الذي يقودك خطوة بخطوة إلى طريق النجاح والاستقرار، ويؤمن لك الطرق والدروس الأساسية التي تساعدك في التحكم بحياتك، وهو الأمر الذي سيقودك لمعرفة أهدافك الحقيقة، وعندما تمتلك القدرة على التحكم بزمام حياتك اليومية ستكون قادراً على تأسس المسار السليم لمستقبلك (المهني والعاطفي والعائلي …. .) يُحكى أن الله وهبنا الكثير من القدرات الخارقة التي يمكن استغلالها في بناء مستقبلنا، لكن يبقى السؤال، من منا استطاع أن يستخدم هذه القوى ؟ وأيضاً كيف يمكن أن نستخدم ونسخر هذه القوى الخفية في عملية بناء مستقبلنا ونجاحنا ؟ بعض ما ورد في كتاب أيقظ قواك الخفية: ورد في الكتاب الكثير من الأقوال التي تؤثر بشكل بشكل كبير في نفس الإنسان وتترك أثرها الدائم عند البعض. ومن تلك الأقوال : المثابر يؤمن بالقدر اما الهوائي فهو يؤمن بالحظ. ولد الانسان ليعيش لا لكي يستعد ليعيش. ليس الانسان هو مخلوق الظروف بل الظروف هي من صنع بني البشر. كما ورد أيضاً الخطوات الستة الاساسية للنجاح والتي سنترك لكن إمكانية الوصول إليها عن طريق تحميل وقراءة الكتاب. ل تحميل الكتاب اضغط هنا ايقظ قواك الخفية او من هنا ايقظ قواك الخفية