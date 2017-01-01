تجربتي مع سيروم الوجه { Beauty Oil }

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:43.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

    مساء الخير بنات عساكم بخير ؟

    كالعادة إذا غبت ورجعت لازم نرجع بموضوع خفيف باه نقوللكم I am back :p |~

    [​IMG]
    Bon اليوم جبتلكم تجربتي مع سيروم الوجه من Beauty Glazed جربتو لأول مرة شفتهم
    يشكرو فيه على موقع aliexpress وزيد قالو أنو مزيّت وأنا هذا وآش نحتاج بما انو بشرتي جافة|~

    قطرات صغيرة منو تكفي للوجه كامل، بالعادة نستخدمو قبل الميك آب ومرات نحطو قبل النوم
    بصح هدفي أني نستخدمو قبل الميك آب ومبعد نفوت فوقو الفاوندايشن ... /

    شريت مرة فاوندايشن Dermacol بصح لقيتو ثقيل بزاف ما يعطيش لوك طبيعي إذا الوحدة
    ما عرفت كيفاه تستخدمو وكنت نخلطو مع الـ BB Cream باه نطلع بنتيجة مليحة ...~

    بصح كي جربتو درك مع السيروم لقيت نتيجة أكثر من طبيعية وحبيت النتيجة بزااااف بزااااف :Love:

    هذي صورة المستحضر /
    [​IMG]
    [​IMG]
    بعد استخدامو مع الفاوندايشن السائلة لازم تثبيت الفاوندايشن بالـ Loose powder أو المعروفة
    بالفرنسية بـ La poudre libre، أنا نستخدم بودرة Banana نوغمالمون تعرفوها المهم حتى
    ندير بيها موضوع سخفت ع المواضيع :ROFLMAO: وان شاء الله كلش نلقاه في طريقي نصورو وندير بيه موضوع

    السعر: 2.72 يورو ;)

    ملاحظة/ أو بيا والو نحب برك نصور علابيها نحب ندير المواضيع من النوع هذا :p

    ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا :kiss::kiss:

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ديسمبر 2017 على 16:56
    قطر الندىdz, سكون الفجر, الأفق البعيد و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:43
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الورد الأحمر, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:44
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    jيت بلا إشاره هه
    السَلام عليكِ
    عَ سلامتك اختِي
    شُكرًا علی الإفادَه
    يَعظِيك الصَحَۃ
    ^^
     
    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:03
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    اﷲ يبارك
    10 زُوَُار
     
    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:03
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    عودة ميمونة و شكراااا على موضوع:Love::Love::Love:
     
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:28
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    على سلامتك تنور اللمة كي تحضري ويزيد النور فيها هههه ايا بزاف عليك
    جامي استعملت زيت في وجهي و شفت بزاف خبيرات تجميل يستعملوه قبل مكياج و نظن يخفي حتى الحبوب و يعالجها
    يعطيك الصحة على الموضوع و متحبسيش واصلي ولهدر كاش هدرة نقولولها المواضيع في اللمة باطل خخخ
     
    آمِيْرَتُه, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:44
    #6
  7. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    جميل جدا الموضوع...
    راق لي...واستفدت منه...
    شكراً جزيلاً...
     
    الأفق البعيد, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:53
    #7
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    ما شاء الله بايبن عليه شي تحفة
    تسلم ايديكِ على مشاركتنا تجربتك
    الله يحميكِ
     
    سكون الفجر, ‏9 ديسمبر 2017 على 19:41
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو منتسِب ::

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    ماشاء الله واصلي
     
    قطر الندىdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:38
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله

    لي عودة للموضوع حتى نرد ع كل وحدة فيكم :kiss::kiss:

    مشكورات حبيباتي :X3:
     
    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:58
    #10

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