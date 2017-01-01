تجربتي مع سيروم الوجه { Beauty Oil }

مساء الخير بنات عساكم بخير ؟ كالعادة إذا غبت ورجعت لازم نرجع بموضوع خفيف باه نقوللكم I am back |~ Bon اليوم جبتلكم تجربتي مع سيروم الوجه من Beauty Glazed جربتو لأول مرة شفتهم يشكرو فيه على موقع aliexpress وزيد قالو أنو مزيّت وأنا هذا وآش نحتاج بما انو بشرتي جافة|~ قطرات صغيرة منو تكفي للوجه كامل، بالعادة نستخدمو قبل الميك آب ومرات نحطو قبل النوم بصح هدفي أني نستخدمو قبل الميك آب ومبعد نفوت فوقو الفاوندايشن ... / شريت مرة فاوندايشن Dermacol بصح لقيتو ثقيل بزاف ما يعطيش لوك طبيعي إذا الوحدة ما عرفت كيفاه تستخدمو وكنت نخلطو مع الـ BB Cream باه نطلع بنتيجة مليحة ...~ بصح كي جربتو درك مع السيروم لقيت نتيجة أكثر من طبيعية وحبيت النتيجة بزااااف بزااااف هذي صورة المستحضر / بعد استخدامو مع الفاوندايشن السائلة لازم تثبيت الفاوندايشن بالـ Loose powder أو المعروفة بالفرنسية بـ La poudre libre، أنا نستخدم بودرة Banana نوغمالمون تعرفوها المهم حتى ندير بيها موضوع سخفت ع المواضيع وان شاء الله كلش نلقاه في طريقي نصورو وندير بيه موضوع السعر: 2.72 يورو ملاحظة/ أو بيا والو نحب برك نصور علابيها نحب ندير المواضيع من النوع هذا ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا