متقطعوش صلة الرّحم و ماتقطعوش صلة الرحم

السلام عليكم

ان شاء الله راكم بخير خاوتي

و

بدون مقدمات

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خاوتي من وين نبدا من وين؟

عندي ولد عمتي في عمر بابا تقريبا تزوج بنت عمي عندهم 20 سنة او اكثر ولحمد لله عندهم 5 اولاد

قبل شهور حب يتزوج عليها

ونتم كانت الصدمة للجميع

وبما انو زواج اقارب انقسمت العايلة الى نصفين

عايلة عمي واولادو مع ختهم وعايلة عمتي ولادها مع خوهم

وانقطعت صلة الرحم ياخاوتي بكل مظاهرها

صدقوني انا نحكي وقلبي يوجع

ورفعوا شعار لا مسامحة للمـ ـمـ ات

ماحباش ندقق في التفاصيل والاحداث لانها لا نهائية وليست العبرة فيها

ولكن حسبي الله لا اله الا الله

ولد عمتي اللي لبارح وهو في صحة وعافية كان خدام خدمتو

اليوم روحو عند بارئها ايه توفى ولد عمتي وحدو فوق السرير اختناقا بالغاز

عايلتنا كامل راهي تنوح وتعيط وتبكي

وكلهم نادمين ظالمين ومظلومين علاه ماتسامحناش!!

ودرك راهم يبكيو في حجور بعضهم

قالوا للممات جمعهم ربي لموت أحدهم

يعني سبحان الله عبرة لمن يعتبر ياخاوتي

ربي يصبرنا وربي يصبرنا عليك يا عم

وربي يغفرلك ويرحمك ويجعل قبرك روضة وربي يثبتك عند السؤال

المرحوم كان جزار وكل اعيادنا كانت معاه فأي عيد بعد هذا؟

صعيبة موت الفجأة والله صعيبة

ان لله وان اليه راجعون

وانا اكتب هنا ولا ادري قد أدفن غدا الله اعلم

ياخاوتي ماتقطعوش الرحم وماتقطعوش الرحم

يصرى وش يصرى

ربي يرحم موتانا ويغفرلهم ويسكنهم جنته ويرحمنا ويغفرلنا عندما نصير الى ماصاروا اليه ​