افضل شركات استضافة مواقع لسنة 2017

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة Maido12345, ‏11 ديسمبر 2017 على 11:17.

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  1. Maido12345

    Maido12345 :: عضو منتسِب ::

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    السؤال المحير لدي اي شخص يريد ان يبدأ في مجال الربح من الانترنت خاصة من التدوين .. ما هي افضل شركة استضافة مواقع .
    كما نعلم ان استضافة المواقع تأثر في العديد من الامور و منها :

    - سرعة الموقع .
    - مستوي حماية الموقع .
    - مدي درجة قبول ادسنس لموقعك .
    - الحفاظ علي الزائر يكون افضل كلما كانت الاستضافة سريعة و امنة .

    و لذلك من الاهمية عند البدء في مشروع الربح من الانترنت اختيار استضافة مناسبة لنشاطك و حجم موقعك .
    و ان لم تقوم بهذه الخطوة بشكل جيد اذا انت في اول مراحل الفشل .. و لذلك تنصح Eldokana Host بضرورة اختيار استضافة مناسبة لك لكي تنجح في مشروعك.

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    اذا ما هي افضل شركات استضافة مواقع ؟

    وفقا للعديد من الخبراء و شركتي Yoast و ووردبريس فأن هناك اجماع علي سبع شركات استضافة بأنها الافضل علي الاطلاق .
    و كان ذلك التصنيف وفق مجموعه من المعايير منها سرعة و امان الاستضافة و مدي سهولة لوحة التحكم و مقارنة خدماتها بأسعارها .

    لنأتي للتصنيف و ترتيب الشركات وفقا لهذه المعاير .

    1- الشركة العملاقة الذي لا خلاف من صدارتها Blue Host :

    [​IMG]



    استضافة Bluehost العالمية التي تصنف من بعض الخبراء انها الافضل و الاسرع في العالم بأسعار تبدأ من 2.95$ للاستضافة المشتركة عالية الجودة .

    كما يوضح في الصورة في الاسفل انها تقدم اكثر من خطة استضافة تتنوع في الامكانيات و الاسعار .
    [​IMG]

    معلومات عن استضافة BlueHost :-

    1- استضافة غير محدودة
    2- مكان الشركة في الولايات المتحدة مما يؤكد سرعتها و ثباتها .
    3- توفر استضافة ووربريس .
    4- ينصح بها موقع ووربريس نفسه .
    5- منخفضة السعر وفقا لأمكانياتها .
    6- الدعم الفني دائم طوال اليوم و مجاني .
    7- سهولة لوحة التحكم .
    8- نطاق مجانا مع اي خطة استضافة .
    9 – ضمان استرجاع المال لمدة 30 يوم .

    لتفاصيل و الخطط و شراء الاستضافة من خلال الضغط علي حجز استضافة بلوهوست كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل

    2- في المركز الثاني بالتأكد العملاق Ipage Hosting :

    [​IMG]

    هي احد شركات الاستضافة عالية الكفاءة في السوق العالمية و تأخذ من الولايات المتحدة مقرا لها .
    دائما ما توجد في اعلي الشركات العالمية تصنيفا في كل عام . تتميز بسعرها الرائع 1.99 $ شهريا .
    الخطة موحدة و غير محدودة اي انها افضل خطط الشركة علي الاطلاق .

    مميزات استضافة اي بيج ( Ipage ) :

    1- استضافة غير محدودة .
    2- الاستضافة من اسرع الاستضافات حول العالم .
    3- الدعم الفني متواصل دائما و بأستمرار طوال اليوم .
    4- الاستضافة تقبل عدد لا نهائي من النطاقات (دومين ) .
    5- الترافيك غير محدود .
    6- لوحة تحكم سهلة و بها العديد من الامكانيات .
    7- عدد لا نهائي من قواعد البيانات .
    8- منخفضة السعر و عالية الكفاءة .
    9- احصائيات دائما لموقعك .
    10 – باني مواقع رائع و جيد .
    11- متوفر استضافات الووردبريس بنفس السعر .
    12- حسابات لا نهائية من حسابات البريد .

    للحجز في استضافة Ipage من خلالنا و كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط علي استضافة Ipage

    3- و تأتي في المرتبة الثالثة شركة HostWinds :

    [​IMG]
    استضافة رائعه كما اكد الخبراء دايما حيث انها تحافظ علي مركزها ضمن افضل 10 استضافات عالمية علي مختلفة المؤشرات .
    الاستضافة الخاصة بشركة Hostwinds العملاقة تتيح لك استخدام موقعك براحة شديدة لأن كل الخطط المتاحة غير محدودة .
    توفر لك كل ما يلزمه الموقع بجانب الاستضافة بشكل مجاني من الحماية الي النطاق الي السرعة و حماية السيرفر نفسه .
    تتخذ الولايات المتحدة مركزا لسيرفراتها السريعه الامنة دائما مع درجة ثبات عالية للغاية في الخدمة .



    معلومات عن استضافة Hostwinds ؟

    1- استضافة غير محدودة .
    2- دعم فني ممتاز .
    3- استضافة محسنة للغاية لووردبريس .
    4- اسعارها مناسبة للغاية مع امكانياتها الرائعة 3.75 $ و يوجد تخفيضات يومية و ممكن تستخدم الكوبون eldokana عشان تاخد خصم 99% لأول شهر . حصريا لزوار موقعنا
    5- حسابات غير محدودة .
    6- مساحة غير محدودة .
    7- ترافيك غير محدود .
    8- ايميلات غير محدودة .
    9- قواعد بيانات غير محدودة .
    10-معدل ثبات الاعلي عالمية للخدمة 99.9% .
    11- لوحة تحكم سهلة للغاية لأدارة موقعك .
    12- باني مواقع محترف و سهل .

    للتفاصيل و خطط و الشراء لكي من خلال اللينك ده Host Winds و استخدم الكود eldokana عشان تاخد خصم 99% لأول شهر . و كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل .

    4- و في المركز الرابع العملاق العربي Hostinger :

    [​IMG]

    استضافة Hostinger هي استضافة عربية مقرها دولة الامارات العربية المتحدة موجودة منذ 2008 في السوق العالمية.
    تتخذ الولايات المتحدة و استراليا و كندا و بريطانيا مقرا لسيرفراتها مما يعطها سرعه و كفاءة عالية .

    تتميز ايضا بالعروض الرائعه و الاسعار الممتاز علي مدار العام و تبدأ خططها من 0.50$ شهريا اي 6 دولارات سنويا فقط .
    و تتميز بأستضافة غير محدودة في كل شئ و تبدأ اسعارها من 0.90$ شهريا .
    و تتميز هذه الاستضافة انه يمكن حجزها اوقات اقل من سنة بداية من 3 اشهر فقط .

    تنصح ElDokana Host بأستضافة hostinger لأنها الاستضافة الافضل عربية علي الاطلاق و لا يوجد لها اي منافس عربي حقيقي .

    معلومات عن استضافة Hostinger ؟

    1- استضافة عربية و يوجد بها فريق دعم عربي .
    2- اسعار الاستضافة اكثر من رائعه حيث تبدأ من 0.75$ شهريا .
    3- دعم فني متواصل طوال اليوم .
    4- سرعتها العالية للغاية مقارنة حتي بأشهر الاستضافات العالمية .
    5-مساحة غير محدودة .
    6- ترافيك غير محدودة .
    7- حسابات غير محدودة .
    8- قواعد بيانات غير محدودة.
    9-تستضيف نطاقات و مواقع غير محدودة علي الخطة الواحدة .
    10- يمكا استراجاع الاموال ان لم تعجبك الخدمة .
    11- شهادة ssl مجانية طوال فترة استضافتك .
    12- سرعة ووردبريس محسنة 3 مرات .

    للتفاصيل و معرفة خطط الاسعار بشكل كامل من خلال الرابط Hostinger

    كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل

    5- و تأتي في المركز الخامس الشركة البريطانية Fast web Host :

    [​IMG]

    استضافة fast web Hosting الاولي في المملكة المتحدة و واحدة من افضل عشر استضافات في العالم وفقا لجوجل و ووردبريس .
    أسعار الاستضافة رخيصة حيث تبدأ ب 1.50$ شهريا فقط بينما السيرفرات من الاسرع عالميا و هكذا حققت Fast web Hosting المعادلة الصعبة . تأخذ الشركة المملكة المتحدة مقرا لها و لسيرفراتها عالية الكفاءة و الجودة و الحماية .

    بجانب الولايات المتحدة و الهند و هولندا و المانيا .

    معلومات عن استضافة Fast Web Hosting ؟

    1- استضافة رخيصة الثمن و غير محدودة الترافيك .
    2- تتمتع بمساحة web Space عالية للغاية .
    3- تتميز الاستضافة بسرعتها العالية .
    4- تتميز بمستوي حماية عالي للغاية .
    5- تنصح بها جوجل و ووردبريس .
    6- تحتوي علي نظام استضافة خاص بووردبريس .
    7- ايميلات غير محدودة لموقعك .
    8- قواعد بيانات غير محدودة لموقعك .
    9- حسابات اف تي بي غير محدودة .
    10 – باني مواقع مجاني .
    11- سيرفرات مختلفة و سريعه و امنة حول العالم .

    للحجز بأستضافة Fast Web Hosting كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Fast Web Hosting

    6 - المركز السادس بدون منازع يذهب ل Host Blast :

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    استضافة host blast المعروفة عالميا انها الارخص علي الاطلاق .. و هذه حقيقة هي بالفعل الارخص علي الاطلاق .
    تبدأ استضافة هذه الشركة العملاقة فقط ب 0.50$ شهريا .. و 6 دولارات سنويا ( حوالي 100 جنيه مصري فقط ) .
    بينما تبدأ الاستضافة الغير محدودة في هذه الشركة من 1 دولار شهريا و 10 دولاريات سنويا .
    امر مذهل و ربما يتطلب القلق لماذا هذه الشركة رخيصة كل هذا الحد ؟
    لا تقلق يا صديقي الشركة ممتازة و بشاهدة العديد و العديد من المستخدمين لخدماتها .
    و لكن هذه سياسة الشركة و هي توفير استضافة و موقع إلكتروني للجميع و علي سيرفرات جيدة السرعة و ليست ممتازة



    معلومات عن استضافة Host Blast رخيصة الثمن ؟

    1- استضافة رخيصة الثمن .
    2- سرعة سيرفرات الاستضافة جيدة .
    3- الحماية للاستضافة عالية للغاية .
    4- سهولة لوحة التحكم .
    5- امكانية استرجاع الاموال لمدة 30 يوم بعد شراء الخدمة .
    6- الاستضافة الغير محدودة هي الارخص علي الاطلاق و الاكثر مميزات .
    7- حماية الدومين مجانية بعكس اغلب الاستضافات .
    8- باني مواقع احترافي و سهل .
    9- دعم فني دائم و متواصل طوال اليوم .
    10- الترافيك غير محدود في كل الخطط .
    11- اعلي خطة من هذه الشركة العملاقة اقل سعرا من اي شركة اخري .

    لحجز استضافة Host Blast الرائعه كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Host Blast

    7 - و في المركز السابع الشركة الماليزية الرائعه Exabytes Hosting :

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    استضافة Exabytes هي احد الاستضافات الارخص في العالم تبدأ من 0.99 $ شهريا و لكنها افضل الاستضافات الرخيصة عالميا.

    تأخذ هذه الشركة مقرها الرئيسي في ماليزية و لها مقر اخر في اندونيسا . و يعني ذلك ان سيرفراتها ليست سريعة.
    و لكنها جيدة لا نستطيع ان نقول رائعه ولا سيئة .. هي شركة جيدة تناسب من يرغب التدوين .

    معلومات حول شركة Exabytes hosting ؟

    1- استضافة رخيصة الثمن فقط 0.99$ شهريا .
    2- تناسب بشدة المواقع الصغيرة و مواقع التدوين .
    3- متوفر بها خطة استضافة ووردبريس تبدأ من 0.99 $ شهريا .
    4- استضافة و ترافيك غير محدود في اغلب الخطط .
    5- قواعد بيانات غير محدودة .
    6- ايميلات غير محدودة .
    7- حسابات اف تي بي غير محدودة .
    8- سرعتها جيدة و مناسبة جدا لسعرها .
    9- ممكن استرجاع الاموال خلال 14 يوم في حالة لم ترضي علي الخدمة

    للحجز و معرفة الخطط من خلال الرابط Exabytes hosting

    و في نهاية المقالة نعتذر ان اطلنا عليكم ولكن فقط اردنا افادتكم بكل معلومة لدينا محاولة منا في مساعدتكم في الاختيار الامثل لأستضافتك لأنها العنصر الاهم في العمل علي الانترنت . مع خالص تقدر El Dokana Host لكل الزائرين .
     
    Maido12345, ‏11 ديسمبر 2017 على 11:17
    #1

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