افضل شركات استضافة مواقع لسنة 2017

السؤال المحير لدي اي شخص يريد ان يبدأ في مجال الربح من الانترنت خاصة من التدوين .. ما هي افضل شركة استضافة مواقع . كما نعلم ان استضافة المواقع تأثر في العديد من الامور و منها : - سرعة الموقع . - مستوي حماية الموقع . - مدي درجة قبول ادسنس لموقعك . - الحفاظ علي الزائر يكون افضل كلما كانت الاستضافة سريعة و امنة . و لذلك من الاهمية عند البدء في مشروع الربح من الانترنت اختيار استضافة مناسبة لنشاطك و حجم موقعك . و ان لم تقوم بهذه الخطوة بشكل جيد اذا انت في اول مراحل الفشل .. و لذلك تنصح Eldokana Host بضرورة اختيار استضافة مناسبة لك لكي تنجح في مشروعك. لازم تحجز استضافتك معانا ( عشان الهدايا الكتير اللي هتاخدها بعد الحجز ) التفاصيل من اللينك ده احجز استضافتك العالمية معانا اذا ما هي افضل شركات استضافة مواقع ؟ وفقا للعديد من الخبراء و شركتي Yoast و ووردبريس فأن هناك اجماع علي سبع شركات استضافة بأنها الافضل علي الاطلاق . و كان ذلك التصنيف وفق مجموعه من المعايير منها سرعة و امان الاستضافة و مدي سهولة لوحة التحكم و مقارنة خدماتها بأسعارها . لنأتي للتصنيف و ترتيب الشركات وفقا لهذه المعاير . 1- الشركة العملاقة الذي لا خلاف من صدارتها Blue Host : استضافة Bluehost العالمية التي تصنف من بعض الخبراء انها الافضل و الاسرع في العالم بأسعار تبدأ من 2.95$ للاستضافة المشتركة عالية الجودة . كما يوضح في الصورة في الاسفل انها تقدم اكثر من خطة استضافة تتنوع في الامكانيات و الاسعار . معلومات عن استضافة BlueHost :- 1- استضافة غير محدودة 2- مكان الشركة في الولايات المتحدة مما يؤكد سرعتها و ثباتها . 3- توفر استضافة ووربريس . 4- ينصح بها موقع ووربريس نفسه . 5- منخفضة السعر وفقا لأمكانياتها . 6- الدعم الفني دائم طوال اليوم و مجاني . 7- سهولة لوحة التحكم . 8- نطاق مجانا مع اي خطة استضافة . 9 – ضمان استرجاع المال لمدة 30 يوم . لتفاصيل و الخطط و شراء الاستضافة من خلال الضغط علي حجز استضافة بلوهوست كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل 2- في المركز الثاني بالتأكد العملاق Ipage Hosting : هي احد شركات الاستضافة عالية الكفاءة في السوق العالمية و تأخذ من الولايات المتحدة مقرا لها . دائما ما توجد في اعلي الشركات العالمية تصنيفا في كل عام . تتميز بسعرها الرائع 1.99 $ شهريا . الخطة موحدة و غير محدودة اي انها افضل خطط الشركة علي الاطلاق . مميزات استضافة اي بيج ( Ipage ) : 1- استضافة غير محدودة . 2- الاستضافة من اسرع الاستضافات حول العالم . 3- الدعم الفني متواصل دائما و بأستمرار طوال اليوم . 4- الاستضافة تقبل عدد لا نهائي من النطاقات (دومين ) . 5- الترافيك غير محدود . 6- لوحة تحكم سهلة و بها العديد من الامكانيات . 7- عدد لا نهائي من قواعد البيانات . 8- منخفضة السعر و عالية الكفاءة . 9- احصائيات دائما لموقعك . 10 – باني مواقع رائع و جيد . 11- متوفر استضافات الووردبريس بنفس السعر . 12- حسابات لا نهائية من حسابات البريد . للحجز في استضافة Ipage من خلالنا و كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط علي استضافة Ipage 3- و تأتي في المرتبة الثالثة شركة HostWinds : استضافة رائعه كما اكد الخبراء دايما حيث انها تحافظ علي مركزها ضمن افضل 10 استضافات عالمية علي مختلفة المؤشرات . الاستضافة الخاصة بشركة Hostwinds العملاقة تتيح لك استخدام موقعك براحة شديدة لأن كل الخطط المتاحة غير محدودة . توفر لك كل ما يلزمه الموقع بجانب الاستضافة بشكل مجاني من الحماية الي النطاق الي السرعة و حماية السيرفر نفسه . تتخذ الولايات المتحدة مركزا لسيرفراتها السريعه الامنة دائما مع درجة ثبات عالية للغاية في الخدمة . معلومات عن استضافة Hostwinds ؟ 1- استضافة غير محدودة . 2- دعم فني ممتاز . 3- استضافة محسنة للغاية لووردبريس . 4- اسعارها مناسبة للغاية مع امكانياتها الرائعة 3.75 $ و يوجد تخفيضات يومية و ممكن تستخدم الكوبون eldokana عشان تاخد خصم 99% لأول شهر . حصريا لزوار موقعنا 5- حسابات غير محدودة . 6- مساحة غير محدودة . 7- ترافيك غير محدود . 8- ايميلات غير محدودة . 9- قواعد بيانات غير محدودة . 10-معدل ثبات الاعلي عالمية للخدمة 99.9% . 11- لوحة تحكم سهلة للغاية لأدارة موقعك . 12- باني مواقع محترف و سهل . للتفاصيل و خطط و الشراء لكي من خلال اللينك ده Host Winds و استخدم الكود eldokana عشان تاخد خصم 99% لأول شهر . و كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل . 4- و في المركز الرابع العملاق العربي Hostinger : استضافة Hostinger هي استضافة عربية مقرها دولة الامارات العربية المتحدة موجودة منذ 2008 في السوق العالمية. تتخذ الولايات المتحدة و استراليا و كندا و بريطانيا مقرا لسيرفراتها مما يعطها سرعه و كفاءة عالية . تتميز ايضا بالعروض الرائعه و الاسعار الممتاز علي مدار العام و تبدأ خططها من 0.50$ شهريا اي 6 دولارات سنويا فقط . و تتميز بأستضافة غير محدودة في كل شئ و تبدأ اسعارها من 0.90$ شهريا . و تتميز هذه الاستضافة انه يمكن حجزها اوقات اقل من سنة بداية من 3 اشهر فقط . تنصح ElDokana Host بأستضافة hostinger لأنها الاستضافة الافضل عربية علي الاطلاق و لا يوجد لها اي منافس عربي حقيقي . معلومات عن استضافة Hostinger ؟ 1- استضافة عربية و يوجد بها فريق دعم عربي . 2- اسعار الاستضافة اكثر من رائعه حيث تبدأ من 0.75$ شهريا . 3- دعم فني متواصل طوال اليوم . 4- سرعتها العالية للغاية مقارنة حتي بأشهر الاستضافات العالمية . 5-مساحة غير محدودة . 6- ترافيك غير محدودة . 7- حسابات غير محدودة . 8- قواعد بيانات غير محدودة. 9-تستضيف نطاقات و مواقع غير محدودة علي الخطة الواحدة . 10- يمكا استراجاع الاموال ان لم تعجبك الخدمة . 11- شهادة ssl مجانية طوال فترة استضافتك . 12- سرعة ووردبريس محسنة 3 مرات . للتفاصيل و معرفة خطط الاسعار بشكل كامل من خلال الرابط Hostinger كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل 5- و تأتي في المركز الخامس الشركة البريطانية Fast web Host : استضافة fast web Hosting الاولي في المملكة المتحدة و واحدة من افضل عشر استضافات في العالم وفقا لجوجل و ووردبريس . أسعار الاستضافة رخيصة حيث تبدأ ب 1.50$ شهريا فقط بينما السيرفرات من الاسرع عالميا و هكذا حققت Fast web Hosting المعادلة الصعبة . تأخذ الشركة المملكة المتحدة مقرا لها و لسيرفراتها عالية الكفاءة و الجودة و الحماية . بجانب الولايات المتحدة و الهند و هولندا و المانيا . معلومات عن استضافة Fast Web Hosting ؟ 1- استضافة رخيصة الثمن و غير محدودة الترافيك . 2- تتمتع بمساحة web Space عالية للغاية . 3- تتميز الاستضافة بسرعتها العالية . 4- تتميز بمستوي حماية عالي للغاية . 5- تنصح بها جوجل و ووردبريس . 6- تحتوي علي نظام استضافة خاص بووردبريس . 7- ايميلات غير محدودة لموقعك . 8- قواعد بيانات غير محدودة لموقعك . 9- حسابات اف تي بي غير محدودة . 10 – باني مواقع مجاني . 11- سيرفرات مختلفة و سريعه و امنة حول العالم . للحجز بأستضافة Fast Web Hosting كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Fast Web Hosting 6 - المركز السادس بدون منازع يذهب ل Host Blast : استضافة host blast المعروفة عالميا انها الارخص علي الاطلاق .. و هذه حقيقة هي بالفعل الارخص علي الاطلاق . تبدأ استضافة هذه الشركة العملاقة فقط ب 0.50$ شهريا .. و 6 دولارات سنويا ( حوالي 100 جنيه مصري فقط ) . بينما تبدأ الاستضافة الغير محدودة في هذه الشركة من 1 دولار شهريا و 10 دولاريات سنويا . امر مذهل و ربما يتطلب القلق لماذا هذه الشركة رخيصة كل هذا الحد ؟ لا تقلق يا صديقي الشركة ممتازة و بشاهدة العديد و العديد من المستخدمين لخدماتها . و لكن هذه سياسة الشركة و هي توفير استضافة و موقع إلكتروني للجميع و علي سيرفرات جيدة السرعة و ليست ممتازة معلومات عن استضافة Host Blast رخيصة الثمن ؟ 1- استضافة رخيصة الثمن . 2- سرعة سيرفرات الاستضافة جيدة . 3- الحماية للاستضافة عالية للغاية . 4- سهولة لوحة التحكم . 5- امكانية استرجاع الاموال لمدة 30 يوم بعد شراء الخدمة . 6- الاستضافة الغير محدودة هي الارخص علي الاطلاق و الاكثر مميزات . 7- حماية الدومين مجانية بعكس اغلب الاستضافات . 8- باني مواقع احترافي و سهل . 9- دعم فني دائم و متواصل طوال اليوم . 10- الترافيك غير محدود في كل الخطط . 11- اعلي خطة من هذه الشركة العملاقة اقل سعرا من اي شركة اخري . لحجز استضافة Host Blast الرائعه كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Host Blast 7 - و في المركز السابع الشركة الماليزية الرائعه Exabytes Hosting : استضافة Exabytes هي احد الاستضافات الارخص في العالم تبدأ من 0.99 $ شهريا و لكنها افضل الاستضافات الرخيصة عالميا. تأخذ هذه الشركة مقرها الرئيسي في ماليزية و لها مقر اخر في اندونيسا . و يعني ذلك ان سيرفراتها ليست سريعة. و لكنها جيدة لا نستطيع ان نقول رائعه ولا سيئة .. هي شركة جيدة تناسب من يرغب التدوين . معلومات حول شركة Exabytes hosting ؟ 1- استضافة رخيصة الثمن فقط 0.99$ شهريا . 2- تناسب بشدة المواقع الصغيرة و مواقع التدوين . 3- متوفر بها خطة استضافة ووردبريس تبدأ من 0.99 $ شهريا . 4- استضافة و ترافيك غير محدود في اغلب الخطط . 5- قواعد بيانات غير محدودة . 6- ايميلات غير محدودة . 7- حسابات اف تي بي غير محدودة . 8- سرعتها جيدة و مناسبة جدا لسعرها . 9- ممكن استرجاع الاموال خلال 14 يوم في حالة لم ترضي علي الخدمة للحجز و معرفة الخطط من خلال الرابط Exabytes hosting و في نهاية المقالة نعتذر ان اطلنا عليكم ولكن فقط اردنا افادتكم بكل معلومة لدينا محاولة منا في مساعدتكم في الاختيار الامثل لأستضافتك لأنها العنصر الاهم في العمل علي الانترنت . مع خالص تقدر El Dokana Host لكل الزائرين .