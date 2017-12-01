ارخص شركتين استضافة مواقع في العالم

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة Maido12345, ‏11 ديسمبر 2017 على 11:21.

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    Maido12345 :: عضو منتسِب ::

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    عند البدء في انشاء موقع خاصة لأول مرة يفكر المدون او من يرغب في انشاء الموقع لأي سبب مع هي افضل شركة استضافة ؟ .

    ولا سيما ان كانت هذه الشركة رخيصة الثمن ايضا .
    فيكون السؤال ما هي الشركة التي حققت المعادلة ( الجودة + الثمن القليل ) .
    للأجابة علي هذا السؤال سوف اسرد لكم هذه المقالة و سأطرح افضل شركتين لاستضافة رخيصة الثمن عالميا .

    سأعتمد في هذه المقالة علي مجموهة من المعايير :
    – جودة السيرفر و سرعته و امانه .
    – سمعة الشركة عالميا .
    – اسعار هذه الشركة .
    – اراء العملاء القدامي في الشركة .

    الشركة الاولي : الماليزية Exabytes Host :

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    استضافة Exabytes هي احد الاستضافات الارخص في العالم تبدأ من 0.99 $ شهريا و لكنها افضل الاستضافات الرخيصة عالميا.

    تأخذ هذه الشركة مقرها الرئيسي في ماليزية و لها مقر اخر في اندونيسا . و يعني ذلك ان سيرفراتها ليست سريعة.
    و لكنها جيدة لا نستطيع ان نقول رائعه ولا سيئة .. هي شركة جيدة تناسب من يرغب التدوين .

    معلومات حول شركة Exabytes hosting ؟

    1- استضافة رخيصة الثمن فقط 0.99$ شهريا .
    2- تناسب بشدة المواقع الصغيرة و مواقع التدوين .
    3- متوفر بها خطة استضافة ووردبريس تبدأ من 0.99 $ شهريا .
    4- استضافة و ترافيك غير محدود في اغلب الخطط .
    5- قواعد بيانات غير محدودة .
    6- ايميلات غير محدودة .
    7- حسابات اف تي بي غير محدودة .
    8- سرعتها جيدة و مناسبة جدا لسعرها .
    9- ممكن استرجاع الاموال خلال 14 يوم في حالة لم ترضي علي الخدمة .

    للحجز و معرفة الخطط من خلال الرابط Exabytes hosting

    لحجز الاستضافة عن طريقنا و اخذ العديد من الهدايا التسويقية التفاصيل

    الشركة الثانية : المتخصصة في هذا النوع من الاستضافات Host Blast .

    [​IMG]

    استضافة host blast المعروفة عالميا انها الارخص علي الاطلاق .. و هذه حقيقة هي بالفعل الارخص علي الاطلاق .
    تبدأ استضافة هذه الشركة العملاقة فقط ب 0.50$ شهريا .. و 6 دولارات سنويا ( حوالي 100 جنيه مصري فقط ) .
    بينما تبدأ الاستضافة الغير محدودة في هذه الشركة من 1 دولار شهريا و 10 دولاريات سنويا .
    امر مذهل و ربما يتطلب القلق لماذا هذه الشركة رخيصة كل هذا الحد ؟
    لا تقلق يا صديقي الشركة ممتازة و بشاهدة العديد و العديد من المستخدمين لخدماتها .
    و لكن هذه سياسة الشركة و هي توفير استضافة و موقع إلكتروني للجميع و علي سيرفرات جيدة السرعة و ليست ممتازة

    معلومات عن استضافة Host Blast رخيصة الثمن ؟

    1- استضافة رخيصة الثمن .
    2- سرعة سيرفرات الاستضافة جيدة .
    3- الحماية للاستضافة عالية للغاية .
    4- سهولة لوحة التحكم .
    5- امكانية استرجاع الاموال لمدة 30 يوم بعد شراء الخدمة .
    6- الاستضافة الغير محدودة هي الارخص علي الاطلاق و الاكثر مميزات .
    7- حماية الدومين مجانية بعكس اغلب الاستضافات .
    8- باني مواقع احترافي و سهل .
    9- دعم فني دائم و متواصل طوال اليوم .
    10- الترافيك غير محدود في كل الخطط .
    11- اعلي خطة من هذه الشركة العملاقة اقل سعرا من اي شركة اخري .

    لحجز استضافة Host Blast الرائعه كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Host Blast

    نتمني نكون وفقنا في اختيار هذه الشركات لكم و ننصح دائما المبتدئين بالبدء بهذه الشركات لأنها ستفي بالغرض و اكثر بكتير كما انها شركات بالفعل رائعه .. مع احترام El Dokana Host لكل زوارها
     
    Maido12345, ‏11 ديسمبر 2017 على 11:21
    #1

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