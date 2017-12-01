ارخص شركتين استضافة مواقع في العالم

عند البدء في انشاء موقع خاصة لأول مرة يفكر المدون او من يرغب في انشاء الموقع لأي سبب مع هي افضل شركة استضافة ؟ . ولا سيما ان كانت هذه الشركة رخيصة الثمن ايضا . فيكون السؤال ما هي الشركة التي حققت المعادلة ( الجودة + الثمن القليل ) . للأجابة علي هذا السؤال سوف اسرد لكم هذه المقالة و سأطرح افضل شركتين لاستضافة رخيصة الثمن عالميا . سأعتمد في هذه المقالة علي مجموهة من المعايير : – جودة السيرفر و سرعته و امانه . – سمعة الشركة عالميا . – اسعار هذه الشركة . – اراء العملاء القدامي في الشركة . الشركة الاولي : الماليزية Exabytes Host : استضافة Exabytes هي احد الاستضافات الارخص في العالم تبدأ من 0.99 $ شهريا و لكنها افضل الاستضافات الرخيصة عالميا. تأخذ هذه الشركة مقرها الرئيسي في ماليزية و لها مقر اخر في اندونيسا . و يعني ذلك ان سيرفراتها ليست سريعة. و لكنها جيدة لا نستطيع ان نقول رائعه ولا سيئة .. هي شركة جيدة تناسب من يرغب التدوين . معلومات حول شركة Exabytes hosting ؟ 1- استضافة رخيصة الثمن فقط 0.99$ شهريا . 2- تناسب بشدة المواقع الصغيرة و مواقع التدوين . 3- متوفر بها خطة استضافة ووردبريس تبدأ من 0.99 $ شهريا . 4- استضافة و ترافيك غير محدود في اغلب الخطط . 5- قواعد بيانات غير محدودة . 6- ايميلات غير محدودة . 7- حسابات اف تي بي غير محدودة . 8- سرعتها جيدة و مناسبة جدا لسعرها . 9- ممكن استرجاع الاموال خلال 14 يوم في حالة لم ترضي علي الخدمة . للحجز و معرفة الخطط من خلال الرابط Exabytes hosting لحجز الاستضافة عن طريقنا و اخذ العديد من الهدايا التسويقية التفاصيل الشركة الثانية : المتخصصة في هذا النوع من الاستضافات Host Blast . استضافة host blast المعروفة عالميا انها الارخص علي الاطلاق .. و هذه حقيقة هي بالفعل الارخص علي الاطلاق . تبدأ استضافة هذه الشركة العملاقة فقط ب 0.50$ شهريا .. و 6 دولارات سنويا ( حوالي 100 جنيه مصري فقط ) . بينما تبدأ الاستضافة الغير محدودة في هذه الشركة من 1 دولار شهريا و 10 دولاريات سنويا . امر مذهل و ربما يتطلب القلق لماذا هذه الشركة رخيصة كل هذا الحد ؟ لا تقلق يا صديقي الشركة ممتازة و بشاهدة العديد و العديد من المستخدمين لخدماتها . و لكن هذه سياسة الشركة و هي توفير استضافة و موقع إلكتروني للجميع و علي سيرفرات جيدة السرعة و ليست ممتازة معلومات عن استضافة Host Blast رخيصة الثمن ؟ 1- استضافة رخيصة الثمن . 2- سرعة سيرفرات الاستضافة جيدة . 3- الحماية للاستضافة عالية للغاية . 4- سهولة لوحة التحكم . 5- امكانية استرجاع الاموال لمدة 30 يوم بعد شراء الخدمة . 6- الاستضافة الغير محدودة هي الارخص علي الاطلاق و الاكثر مميزات . 7- حماية الدومين مجانية بعكس اغلب الاستضافات . 8- باني مواقع احترافي و سهل . 9- دعم فني دائم و متواصل طوال اليوم . 10- الترافيك غير محدود في كل الخطط . 11- اعلي خطة من هذه الشركة العملاقة اقل سعرا من اي شركة اخري . لحجز استضافة Host Blast الرائعه كمان هتاخد الهدايا التسويقية المجانية التفاصيل اضغط هنا Host Blast نتمني نكون وفقنا في اختيار هذه الشركات لكم و ننصح دائما المبتدئين بالبدء بهذه الشركات لأنها ستفي بالغرض و اكثر بكتير كما انها شركات بالفعل رائعه .. مع احترام El Dokana Host لكل زوارها