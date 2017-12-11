من أكثر القبائل ظلما للمرأة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة linon, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:36.

  1. linon

    linon :: عضو منتسِب ::

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    سلام الله عليكم ايتها الاخوات والاخوة
    أما بعد :
    قبيلة يوربا النيجيرية
    هي من أكثر القبائل ظلما للمرأة
    تقف الفتيات بكامل زينتهم أمام المنزل
    ليقوم الشباب بالنظر إلى الفتيات واختيار الفتاة التي تعجبه،
    وبعد أن يجد الشاب الفتاة التي تعجبه، يقوم بالدخول إلى بيتها، ويمكث معها في منزل أهلها لمدة عام كامل كزوجة له،
    وبعد سنة إذا اتضح أن الفتاة كانت حاملا منه فإنه يتم عقد القران بشكل رسمي وينتقل الزوجان للعيش معا في منزلهما الخاص،
    أما في حال لم تكن المرأة حاملا
    فإنها تصبح منبوذة من الجميع
    لاعتقادهم بوجود روح شريرة في هذه الفتاة!
    [​IMG]

     
    التعديل الأخير: ‏11 ديسمبر 2017 على 16:42
    heba biba معجب بهذا.
    linon, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:36
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    هي عاداتهم و تقاليدهم ... لكن ما لفت انتباهي ليس ظلم القبيلة للمرأة

    انما قولك " سلام القمر " هو ما جعلني أرد على هذا الموضوع ... حبذا لو قلت يا أخي" سلام الله عليكم "

    او "السلام عليكم" مباشرة ...

    تقبل مروري ...​
     
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:40
    #2
  3. linon

    linon :: عضو منتسِب ::

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    لم يلفت انتباهك ظلم القبيلة للمرأة ولا يلفت انتباهك المظطهدين والمسحوقين في العالم مدامت هي عاداتهم وتقاليدهم المريضة
    لكن ماذا لو أنك كنت إمرأة في هذه القبيلة أو تعاني الظلم والاظطهاد هل كنت لتكتب لي هذا الرد الغبي ؟
     
    linon, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:54
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    حقيقةً ... لم يكن في نيتي أبداً التقليل من شأن ما كتبت
    و قولك " رد غبي " ... دليل على عدم احترامك للرأي الاخر ... عذرا ...
    نحن أرقى من أن نرد على كلامك​

     
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:56
    #4
  5. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    الظلم موجود بكل مكان
    فمنه تزويج القاصرات رغما عنهن أو تزويج فتاة بغير رضاها خوفا عليها من العنوسة ولا يعلمون أن زواجها بغير رضاها أمر من العنوشة ووووووووووووو
    الحالات كثيرة
     
    linon معجب بهذا.
    Mery Babaammi, ‏11 ديسمبر 2017 على 17:05
    #5
  6. linon

    linon :: عضو منتسِب ::

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    الظلم ليس موجود بكل مكان
    يوجد مجتمعات لتخلفها وجهلها تحافظ عليه كعادات وتقاليد فيصبح شئ عادي بالنسبة لهم
    وهذه المجتمعات الغبية محكوم عليها بالزوال او تفكيك بعضها البعض​
     
    linon, ‏11 ديسمبر 2017 على 17:25
    #6

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