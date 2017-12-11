سلام الله عليكم ايتها الاخوات والاخوة

أما بعد :

قبيلة يوربا النيجيرية

هي من أكثر القبائل ظلما للمرأة

تقف الفتيات بكامل زينتهم أمام المنزل

ليقوم الشباب بالنظر إلى الفتيات واختيار الفتاة التي تعجبه،

وبعد أن يجد الشاب الفتاة التي تعجبه، يقوم بالدخول إلى بيتها، ويمكث معها في منزل أهلها لمدة عام كامل كزوجة له،

وبعد سنة إذا اتضح أن الفتاة كانت حاملا منه فإنه يتم عقد القران بشكل رسمي وينتقل الزوجان للعيش معا في منزلهما الخاص،

أما في حال لم تكن المرأة حاملا

فإنها تصبح منبوذة من الجميع

لاعتقادهم بوجود روح شريرة في هذه الفتاة!